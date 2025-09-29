Πόθεν Έσχες: Τι δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης

Στην ιστοσελίδα της Βουλής αναρτήθηκαν οι δηλώσεις Πόθεν Έσχες των πολιτικών προσώπων για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023, μεταξύ των οποίων και του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη.

Σύμφωνα με αυτά ο Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε εισοδήματα ύψους 128.610,73 ευρώ εκ των οποίων τα 21.000 ευρώ από ακίνητα. Στις καταθέσεις, δηλώνει 940.778,6 ευρώ σε τράπεζα του Βελγίου και 135.571 ευρώ σε ελληνικές τράπεζες.

Χωρίς μεταβολές η ακίνητη περιουσία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ ο οποίος εμφανίζεται ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτης σε δύο διαμερίσματα, έξι καταστήματα, οικόπεδο και τρεις αποθήκες στο Ηράκλειο, σε δύο διαμερίσματα στην Αθήνα και σε ένα στο Βέλγιο.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει στην ιδιοκτησία του ένα Ι.Χ αυτοκίνητο του 1992. Το 2023 ο κ. Ανδρουλάκης άνοιξε ατομική επιχείρηση ενώ διατήρησε τη συμμετοχή του στη Βιτοεχνική Εταιρεία “ΜΑΝΙ”. Ο κ. Ανδρουλάκης δεν έχει δανειακές υποχρεώσεις.

Το Πόθεν Έσχες του Νίκου Ανδρουλάκη για το οικονομικό έτος 2022

Το Πόθεν Έσχες του Νίκου Ανδρουλάκη για το οικονομικό έτος 2023