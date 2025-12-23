Μητσοτάκης για αγρότες: Δεν υποκύπτουμε σε εκβιασμούς, παράδοξο να μιλούν χωρίς να συζητούν

Η κυβέρνηση δεν πρόκειται να υποκύψει σε εκβιασμούς, δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφερόμενος στις κινητοποιήσεις των αγροτών κατά την τελευταία συνεδρίαση για το 2025 του υπουργικού συμβουλίου, που περιλάμβανε αναφορές σε οικονομικά, κοινωνικά θέματα και οδική ασφάλεια.

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση (23/12) στο Μέγαρο Μαξίμου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις κινητοποιήσεις των αγροτών, εκφράζοντας την ελπίδα ότι αυτές θα εκτονωθούν.

Όπως τόνισε, χθες έγιναν εκταμιεύσεις ύψους 3,8 δισ. ευρώ, και μέσα στην εβδομάδα θα γίνουν οι πληρωμές, με μικρές καθυστερήσεις, όπως διευκρίνισε. Παράλληλα, επισήμανε ότι προχωρά η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο πλαίσιο της συνολικής αναδιάρθρωσης του συστήματος.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι τα 20 βασικά αιτήματα του αγροτικού κλάδου έχουν ήδη επιλυθεί ή επιλύονται, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα αποκτά πλέον ένα δίκαιο και γρήγορο σύστημα αποζημιώσεων, καθώς και ένα σύστημα επιδοτήσεων που θα χαρακτηρίζεται από διαφάνεια.

Τέλος, ανακοίνωσε τη σύσταση διακομματικής επιτροπής, επισημαίνοντας ότι οι αγρότες έχουν στείλει τα δικά τους μηνύματα και ότι η Πολιτεία απάντησε με βάση τις αντοχές της οικονομίας και τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει.

Μητσοτάκης για αγρότες: Αδιαπραγμάτευτη η οδική ασφάλεια

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε στη συνέχεια ότι η πρόληψη στην οδική ασφάλεια είναι αδιαπραγμάτευτη και ότι η Τροχαία έχει τον πρώτο λόγο, ενώ υπογράμμισε τη σημασία των μέτρων που ήδη εφαρμόζονται για ασφαλέστερους δρόμους και μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

Στα οικονομικά μέτρα, ανέφερε πως «οι εξαγγελίες για ενοίκιο και συντάξεις έχουν αρχίσει να αποδίδουν, με συνταξιούχους να βλέπουν αυξήσεις έως 600 ευρώ καθαρά. Από τον νέο χρόνο θα ισχύσουν μειώσεις φόρων σε νησιά και από τον Απρίλιο αύξηση του κατώτατου μισθού. Παράλληλα, η αποκλιμάκωση της ανεργίας συνοδεύεται από αύξηση των μισθών».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε τέλος, στη συμφωνία για το 2027, που «θα φέρει τακτικές και ασφαλείς σιδηροδρομικές συνδέσεις Αθήνας-Θεσσαλονίκης», επισημαίνοντας την αποτελεσματικότητα του νέου ΚΟΚ, με στόχο τη μείωση των τροχαίων μέσω και των καμερών καταγραφής παραβάσεων.

Ολόκληρη η εισήγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη:

«Ελπίζω να εκτονωθούν, και χθες είχαμε εκταμιεύσεις, στην επόμενη εβδομάδα θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι πληρωμές ύψους 3,8 δισ. ευρώ, όχι χωρίς κάποιες καθυστερήσεις βέβαια γιατί ήταν μια σύνθετη διαδικασία εν κινήσει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ να μεταφέρεται στην ΑΑΔΕ με κονδύλια περισσότερα από πέρυσι με ελέγχους σαφώς εγκυρότερους. Από τα 27 αιτήματα τα 20 έχουν λυθεί ή μπορούν να συζητηθούν και η χώρα αποκτά δίκαιο τρόπο αποζημιώσεων στη θέση ενός συστήματος που ήταν χρεοκοπημένο και δυστυχώς μόνο η παράταξη μας στήριξε τη μεταρρύθμιση που είναι συμφωνημένη με την Κομισιόν και ήταν επιβεβλημένη για ένα σύστημα με διαφάνεια. Πρόθεσή μας είναι να συστήσουμε μια διακομματική επιτροπή για τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα και ελπίζω να καταλήξουμε σε ένα ομόφωνο πόρισμα.

Οι αγρότες έχουν στείλει τα δικά τους μηνύματα αλλά και η πολιτεία απάντησε με ΄βάση τις αντοχές της οικονομίας και τις δεσμεύσεις στην Κομισιόν. Εχει έρθει η σειρά της κοινής ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, τις μετακινήσεις που πρέπει να είαν ελεύθερες, τις τοπικές αγορές, τους χειμερινούς προορισμούς και τους δεκάδες χιλιάδες ταξιδιώτες όλοι αυτοί δεν πρέπει να ταλαιπωρηθούν ούτε πρέπει να ρισκάρουμε τροχαίο σε επικίνδυνες παρακαμπτήριους. Τον πρώτο λόγο για τους δρόμους τον έχει η τροχαία και η οδική σε όσους προτιμούν παράδοξο να μιλούν χωρίς να συζητούν, η κυβέρνηση δεν θα υποκύψει σε εκβιασμούς και δεν θα μεροληπτήσουμε σε βάρος άλλων κοινωνικών ομάδων. Το πλαίσιο των δυνατοτήτων της κυβέρνησης έχει οριοθετηθεί με σαφήνεια.

Συνεχίζουμε να αναλαμβάνουμε δράσεις υπέρ των πολλών αυξάνοντας μισθούς και παίρνοντας μέτρα ανάχωμα απέναντι στην ακρίβεια. Η επιστροφή ενοικίου, η αναδρομικότητα των αυξήσεων στα στελέχη των ΕΔ, το μόνιμο βοήθημα των 250 ευρώ και οι συνταξιούχοι βλέπουν ήδη το αποτέλεσμα των παρεμβάσεων με την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και τις μειώσεις φορολογικών συντελεστών. Από την αρχή του χρόνου θα έχουμε μειωμένο ΦΠΑ στα νησιά του βορείου του ανατολικού και του βορειοανατολικού Αιγαίου και τον Μάρτιο χιλιάδες θα δουν μειωμένο τον ΕΝΦΙΑ. Τον Απρίλιο θα έχουμε την νέα αύξηση του κατώτατου μισθού. Η κυβέρνηση θα είναι συνεπής στις εξαγγελίες για τους μισθούς ότι το 2027 ο μέσος μισθός θα φτάσει στα 1.500 ευρώ

Η ενίσχυση των μισθών έρχεται με την αποκλιμάκωση της ανεργίας ενώ υπάρχει και το συνεχιζόμενο κυβερνητικό έργο στον τομέα της καθημερινότητας και στέκομαι στη συμφωνία για 23 νέους συρμούς και intercity και προαστιακούς ώστε μπορούμε ότι το 2027 ξημερώνει νέα ημέρα για τους σιδηροδρόμους με ασφαλή δρομολόγια και ανακαινισμένους σταθμούς. Ο σιδηρόδρομος μπαίνει σε νέα εποχή όπως είχαμε δεσμευθεί. Κάνω και μια αναφορά στην αποτελεσματικότητα του νέου ΚΟΚ καθώς εκτιμώ ότι θα έχουμε σημαντική μείωση στα τροχαία ατυχήματα το 2025 σε συνδυασμό με τις νέες κάμερες. Στον τομέα της νομιμότητας στον δρόμο κάτι αλλάζει όπως έγινε στα γήπεδα και τα πανεπιστήμια. Οι μεταρρυθμίσεις αποδίδουν ασχέτως αν στην αρχή της υλοποίησης συναντούν εμπόδια. Είμαι αισιόδοξος για τις μάχες που μας περιμένουν το 2026 και στο στεγαστικό και στη μάχη με το βαθύ κράτος και στα θέματα του κόστους ζωής. Να θυμίζουμε σε κάθε συνομιλητή από πού ξεκινήσαμε και πού είμαστε».

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΟΠΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ Η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, ο ΟΠΕΚΕΠΕ και το κίνημα των Τεμπών