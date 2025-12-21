Αποχώρησε από το Κίνημα Δημοκρατίας η Κυριακή Μάλαμα - Η ανάρτηση Κασσελάκη

Αποχώρησε από το κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη, η βουλευτής Χαλκιδικής, Κυριακή Μάλαμα, όπως γνωστοποίησε η ίδια μέσως ανάρτησής της στο Facebook.

Στη δήλωσή της, η κ. Μάλαμα κάνει λόγο για παραβίαση των ιδρυτικών αρχών του Κινήματος Δημοκρατίας, επισημαίνοντας ότι τα συλλογικά και αποφασιστικά όργανα του κόμματος παρακάμπτονται, ενώ αποδίδει στον κ. Κασσελάκη τη διατύπωση απόψεων που, όπως τονίζει, δεν έχουν εγκριθεί από τη βάση.

Ολόκληρη η ανάρτηση της κας Μάλαμα:

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ



Αξιότιμε κύριε πρόεδρε,



Η βάση ανησυχεί. Τα μέλη του Κινήματος Δημοκρατίας, άνθρωποι προοδευτικοί, άνθρωποι Αριστεροί εκφράζουν σοβαρό προβληματισμό.



Η διφορούμενη ανακοίνωση σου περί συμμετοχής ως εταίρος της κυβέρνησης, η αμφίσημη δήλωση σου για το μέλλον του κόμματος, οι αμφισημίες σου σε σχέση με ταυτοτικά ζητήματα για τον Αριστερό κόσμο στην Ελλάδα, έχουν δημιουργήσει μια κατάσταση αποσυσπείρωσης στη βάση, την ώρα που οι πολιτικές συνθήκες επιβάλλουν να είμαστε συμπαγείς και συγκροτημένοι.



Δυστυχώς, όμως συμβαίνει το αντίθετο.



Παραβιάζονται οι ιδρυτικές αρχές του Κινήματος Δημοκρατίας, αγνοούνται τα αποφασιστικά όργανα του κόμματος και εκφέρονται από εσένα θέσεις που δεν είναι επεξεργασμένες κι εγκεκριμένες από την βάση.



Εξαγγέλεται ένα συνέδριο χωρίς να το γνωρίζει κανείς, παρά μόνο εσύ, με στόχους που τους γνωρίζεις μόνο εσύ, την ώρα που έχει παγώσει η επεξεργασία των προγραμματικών θέσεων του κόμματος εδώ και πολύ καιρό, με τις οποίες θα έπρεπε να κατέλθουμε στις εκλογές.



Χωρίς καμία συζήτηση με τους βουλευτές και τα στελέχη του κόμματος ανακοινώνεις προθέσεις για συνεργασίες με κόμματα εκτός του προοδευτικού κι Αριστερού χώρου.



Δηλώνεις στα μέσα ενημέρωσης, μεταξύ άλλων, ότι είσαι υπέρ των εξορύξεων, δεν καταδικάζεις τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, δηλώνεις ότι είσαι υπέρ της δημόσιας διαφάνειας αλλά η κομματική λειτουργία παραμένει θολή.



Η στάση σου υποβαθμίζει τις προσπάθειές όλων μας, όλων εκείνων που σε ακολουθήσαμε για να εκφράσεις μια άλλη Αριστερά, σύγχρονη, πληθυντική.



Σήμερα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που δεν γνωρίζουμε αν το κόμμα που υπηρετούμε θα γίνει πόλος αλλαγής ή συστημικός εταίρος.



Η δική μου πορεία όμως παραμένει αταλάντευτη. Δεν θέλω ποτέ να προδώσω τους ανθρώπους που μας ακολούθησαν τότε που ιδρύσαμε το κόμμα.



Δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχτώ μια πολιτική συνθήκη συνθηκολόγησης με τις δυνάμεις του συστημικού κυβερνητισμού.



Πιστεύω σε ένα προοδευτικό ρεύμα που θα αλλάξει τα δεδομένα και που θα σταθεί στο πλάι των πολλών. Δυστυχώς, οι επιλογές σου, δείχνουν μια προσωπική στρατηγική που συγκρούεται με τις ιδεολογικές και πολιτικές μου αξίες.



Διαφωνώ κάθετα με την εκβιαστική πίεση προς τα μέλη να συναινέσουν στην σύμπραξη σε κεντροδεξιά κυβέρνηση, μέσα από την απειλή διάλυσης του κόμματος.



Στο πλαίσιο αυτό επιλέγω να αποχωρήσω. Η προσωπική μου διαδρομή εγγράφεται απόλυτα στην Αριστερά και σε καμία περίπτωση δεν είμαι διατεθημένη να την εκχωρήσω για οποιοδήποτε πολιτικό σχέδιο.



Ευχαριστώ από καρδιάς τα μέλη του Κινήματος Δημοκρατίας για την στήριξη τους κι εύχομαι να συναντηθούμε ξανά σε μια καθαρή διαδρομή.

Κασσελάκης: Η δημόσια τοποθέτηση δεν μπορεί να μείνει χωρίς απάντηση

Με αφορμή την αποχώρηση της Κυριακής Μάλαμα, ο Στέφανος Κασσελάκης προέβη σε ανάρτηση στα social media, επισημαίνοντας πως δεν έχει παραβιαστεί καμία ιδρυτική αρχή του κόμματος και πως ο ίδιος σέβεται την προσωπική επιλογή όσων θέλουν να αποχωρήσουν.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Κασσελάκη:

«Αγαπητά μέλη,

Σας απευθύνομαι με ειλικρίνεια και σεβασμό. Όπως από την πρώτη στιγμή.

Γιατί ό,τι έχουμε χτίσει μαζί αυτόν τον χρόνο δεν είναι ούτε αυτονόητο ούτε δεδομένο. Και σίγουρα δεν μας το χάρισε κανείς. Παλέψαμε για την εσωκομματική δημοκρατία. Παλέψαμε για να δημιουργήσουμε το πρώτο κόμμα που θα δίνει τη δύναμη στα μέλη μας.

Η δημόσια τοποθέτηση που κατατέθηκε και συνοδεύτηκε από παραίτηση δεν μπορεί να μείνει χωρίς απάντηση. Όχι γιατί μας πληγώνει προσωπικά, αλλά γιατί αφορά όλους μας. Αφορά το ποιοι είμαστε, γιατί συναντηθήκαμε και τι Κίνημα θέλουμε να συνεχίσουμε να χτίζουμε μαζί.

Το Κίνημα Δημοκρατίας γεννήθηκε από ανθρώπους που είχαν κουραστεί να μην ακούγονται. Από πολίτες που ένιωθαν πως η πολιτική αποφασίζεται γι’αυτούς χωρίς αυτούς. Πως τα πάντα αποφασίζονται πίσω από κλειστές πόρτες.

Δεν ιδρύθηκε για να φοβάται τις συζητήσεις, ούτε για να κλείνεται στον εαυτό του. Ιδρύθηκε για να ανοίγει δρόμους.

Γνωρίζω ότι οι δύσκολες κουβέντες φέρνουν ανασφάλεια. Γνωρίζω ότι η αβεβαιότητα κουράζει. Όμως σας το λέω καθαρά: δεν παραβιάστηκε καμία ιδρυτική μας αρχή.

Αντίθετα, την τιμούμε όταν δεν κρύβουμε τα ερωτήματα κάτω από το χαλί και όταν δεν προσποιούμαστε ότι όλα είναι εύκολα ή δεδομένα. Όταν για τις μεγάλες αποφάσεις η δύναμη πάντα επιστρέφει στα μέλη.

Το συνέδριο δεν είναι αιφνιδιασμός. Είναι μια στιγμή ευθύνης. Μια στιγμή να κοιταχτούμε στα μάτια και να αποφασίσουμε μαζί πώς συνεχίζουμε, σε μια κοινωνία που αλλάζει και μας ζητά απαντήσεις τώρα, όχι αύριο.

Δεν μιλώ από θέση αυθεντίας. Μιλώ ως ένας από εσάς. Γιατι πάντοτε ήμουν άνθρωπος της κοινωνίας και όχι των γραφείων. Ως άνθρωπος που δεν είδε ποτέ την πολιτική ως καριέρα, αλλά ως προσφορά.

Οι προβληματισμοί που ανοίγουμε δεν είναι προσωπικές εμμονές. Είναι αγωνία για να μη χαθεί αυτό που χτίσαμε πριν καλά-καλά σταθεί όρθιο.

Θέλω να είμαι ξεκάθαρος: δεν πιστεύω στις πιέσεις, στα τελεσίγραφα και στις αποχωρήσεις ως τρόπο επίλυσης των διαφορών μας. Η ενότητα δεν χτίζεται με σιωπή ούτε με φόβο. Χτίζεται με διάλογο, ειλικρίνεια και δημοκρατικές αποφάσεις.

Όσοι επιλέγουν να αποχωρήσουν, κάνουν μια προσωπική επιλογή που τη σέβομαι. Όμως το Κίνημα Δημοκρατίας δεν ανήκει σε πρόσωπα. Ανήκει στα μέλη του. Σε εσάς που δώσατε χρόνο, κόπο, πίστη. Σε εσάς που σταθήκατε όρθιοι όταν ήταν πιο εύκολο να φύγετε.

Ο στόχος μας είναι ένας. Να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο φορέα όχι διαμαρτυρίας, αλλά δημιουργίας. Έναν ανεξάρτητο, αδέσμευτο φορέα. Να κρατήσουμε ζωντανό το Κίνημα που γεννήθηκε για να δώσει φωνή στους πολλούς, όχι για να βολέψει τους λίγους.

Συστημικοί εταίροι είναι αυτοί που προτιμούν τις σουίτες ολιγαρχών, όχι αυτοί που πάνε τη Νέα Δημοκρατία, τους υπουργούς της, τις τριγωνικές συναλλαγές της στον οικονομικό εισαγγελέα και στην ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Όχι αυτοί που έχουν κυνηγηθεί σκόπιμα από την ελληνική δικαιοσύνη επειδή έβαλαν το χέρι στην τσέπη αντίθετα με την υπάρχουσα πολιτική κουλτούρα.

«Συστημικό» είναι αυτό που αντί να δίνει λύσεις, μένει απέξω με αγκυλώσεις του προηγούμενου αιώνα και αφήνει το υπάρχον καθεστώς να διαιωνίζεται ανεξέλεγκτο.

Η πορεία μας δεν θα καθοριστεί από μεμονωμένα πρόσωπα, μηχανισμούς και προσωπικές ατζέντες. Θα καθοριστεί από όλους εσάς.

Σας το έχω ξαναπεί η ιδρυτική διακήρυξή μας είναι η ταυτότητα μας. Και σε αυτήν υπογράψαμε πως πάνω από τη συλλογική απόφαση δεν χωράει κανένας εγωισμός. Με αυτή την απόφαση ρίξαμε τις πόρτες που ύψωσαν οι λίγοι. Και σε αυτή θα κινηθούμε.»