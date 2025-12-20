Επίσκεψη Κυριάκου Μητσοτάκη σε Ιερουσαλήμ και Ραμάλα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί την Ιερουσαλήμ τη Δευτέρα, για να επιβεβαιώσει τη στρατηγική σχέση Ελλάδας - Ισραήλ, και την ενίσχυση του τριμερούς άξονα συνεργασίας Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ.

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να επισκεφθεί επίσης τη Ραμάλα, όπου θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς.

Πηγές που επικαλείται του Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων υπογραμμίζουν, ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλει στην επόμενη μέρα του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα, τόσο ανθρωπιστικά και μέσω της συμμετοχής της στην ανοικοδόμηση, όσο και μέσω εξέτασης της συμμετοχής της στη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης.

Στην Ιερουσαλήμ, ο πρωθυπουργός θα έχει κατ' ιδίαν συνάντηση με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, ενώ στη συνέχεια θα υπάρξει συνάντηση των τριών ηγετών με τη συμμετοχή και του Νίκου Χριστοδουλίδη στο πλαίσιο της τριμερούς.