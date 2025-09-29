Πόθεν Έσχες: Η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη

Στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Πόθεν Έσχες), που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Βουλής τη Δευτέρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται ότι έχει έσοδα 82.940,48 εκ των οποίων τα έσοδα από τη βουλευτική αποζημίωση ανέρχονται στα 70.167,91.

Το ποσό των μετοχών - ομολόγων ανέρχεται σε 10.261,58 ευρώ και 19.498 δολάρια, ενώ οι καταθέσεις του είναι 852.908,61 Ευρώ και 470,17 δολάρια. Ακόμη, σύμφωνα με την δήλωση του, έχει 26 ακίνητα σε Κρήτη, Γιάννενα και Κυκλαδες. Έχει συμμετοχή στην επιχείρηση ΚΗΡΥΞ Α.Ε, και δανειακές υποχρεώσεις που ανέρχονται σε 157.496,75 Ευρώ εκ των οποίων 150.000 ευρώ οφειλή στην αδερφή του Αλεξάνδρα.

Το πόθεν έσχες 2024 (χρήση 2023) του κ. Μητσοτάκη εμφανίζει συνολικά εισοδήματα 70.457,39 εκ των οποίων τα έσοδα από βουλευτική αποζημίωση 59.475,97.

Το χαρτοφυλάκιο του πρωθυπουργού αυξήθηκε με αγορά 500.000 ομολόγων της Hellenic T-Bill με αξία κτήσης 490.575 ευρώ. Η αγορά πραγματοποιήθηκε απο παλαιότερες αποταμιεύσεις γι αυτό και οι τραπεζικές καταθέσεις μειώθηκαν σε περίπου 110.000 ευρώ

Η ακίνητη περιουσία παραμένει σταθερή.

Το Πόθεν Έσχες του Κυριάκου Μητσοτάκη για το οικονομικό έτος 2022

Το Πόθεν Έσχες της Μαρέβας Γκραμπόφσκι για το οικονομικό έτος 2022

Το Πόθεν Έσχες του Κυριάκου Μητσοτάκη για το οικονομικό έτος 2023

Το Πόθεν Έσχες της Μαρέβας Γκραμπόφσκι για το οικονομικό έτος 2022