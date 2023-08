Πώς τα ζώα καταπολεμούν τη ζέστη- Περιττώματα, ούρα και σάλιο στη λίστα

Τα ζώα, όπως και οι άνθρωποι, επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από την άνοδο της θερμοκρασίας.

Για το λόγο αυτό τα ζώα επιδιώκουν με τους δικούς τους τρόπους να αντιμετωπίσουν την ακραία ζέστη. Διάφορα είδη του ζωικού βασιλείου έχουν αναπτύξει ειδικές τακτικές για την καταπολέμηση της ζέστης. Από ιδιόμορφες μεθόδους όπως το «splooting», δηλαδή το «χουζούρεμα» μέχρι την μερική αλλαγή της φυσιολογίας, τα ζώα της άγριας φύσης, και όχι μόνο, προσπαθούν να καταπολεμήσουν τη ζέστη.

Μπορεί ο όρος να είναι άγνωστος στο ευρύ κοινό, τουλάχιστον στη χώρα μας, ωστόσο αν είστε κηδεμόνες γάτας ή σκύλου, έχετε σχεδόν σίγουρα δει ένα «sploot».

Ούτε λίγο ούτε πολύ το «splooting» είναι το ξάπλωμα, η επίπεδη, απλωμένη στάση του που αγαπούν πολλά τετράποδα ζώα. Ωστόσο, το splooting - το οποίο προστέθηκε στο λεξικό Collins το 2021 - εξυπηρετεί έναν σκοπό πέρα από την άνεση του ζώου. Στους επιστημονικούς κύκλους, η στάση αυτή είναι γνωστή ως «απόρριψη θερμότητας».

Ο όρος έγινε γνωστός τον Αύγουστο του 2022, όταν φωτογραφίες σκίουρων που είχαν ξαπλώσει μπρούμυτα στη Νέα Υόρκη έκαναν το γύρο του διαδικτύου. «Ο σκίουρος βάζει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επιφάνεια του σώματός του σε επαφή με μια ψυχρότερη επιφάνεια, συχνά σε μπετόν ή πεζοδρόμιο που βρίσκεται στη σκιά», δήλωσε στο CNN η βιολόγος Σάρλοτ Ντέβιντζ. «Είναι πολύ πιθανό να υπάρχει μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης αυτού του είδους της συμπεριφοράς σε σκίουρους που βρίσκονται σε αστικές περιοχές, ακριβώς επειδή έχουν μεγαλύτερη ανάγκη από τρόπους για να δροσίζονται», πρόσθεσε.

