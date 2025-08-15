Στην Αλάσκα ο Λαβρόφ: «Δεν κάνουμε καμία πρόβλεψη»

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, απέφυγε να κάνει οποιαδήποτε εκτίμηση για την έκβαση της συνάντησης κορυφής ανάμεσα στον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα.

«Δεν κάνουμε καμία πρόβλεψη», δήλωσε κατά την άφιξή του στο Άνκορατζ, φορώντας φούτερ με στάμπα που φαινόταν να αναγράφει τη λέξη «ΕΣΣΔ» στα ρωσικά.

«Γνωρίζουμε ότι διαθέτουμε ισχυρά επιχειρήματα και η θέση μας είναι σαφής και αδιαμφισβήτητη. Θα την παρουσιάσουμε», πρόσθεσε.

Η πολυαναμενόμενη συνάντηση των δύο ηγετών είναι προγραμματισμένη για τις 11:00 τοπική ώρα (22:00 ώρα Ελλάδος).



