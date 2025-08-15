ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Στην Αλάσκα ο Λαβρόφ: «Δεν κάνουμε καμία πρόβλεψη»

Φορώντας φούτερ με στάμπα που φαινόταν να αναγράφει τη λέξη «ΕΣΣΔ» στα ρωσικά έφθασε πρώτος στο Άνκορατζ ο επί χρόνια ΥΠΕΞ του Πούτιν

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Στην Αλάσκα ο Λαβρόφ: «Δεν κάνουμε καμία πρόβλεψη» Facebook Twitter
Φωτογραφία: Χ
0

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, απέφυγε να κάνει οποιαδήποτε εκτίμηση για την έκβαση της συνάντησης κορυφής ανάμεσα στον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα.

«Δεν κάνουμε καμία πρόβλεψη», δήλωσε κατά την άφιξή του στο Άνκορατζ, φορώντας φούτερ με στάμπα που φαινόταν να αναγράφει τη λέξη «ΕΣΣΔ» στα ρωσικά.

«Γνωρίζουμε ότι διαθέτουμε ισχυρά επιχειρήματα και η θέση μας είναι σαφής και αδιαμφισβήτητη. Θα την παρουσιάσουμε», πρόσθεσε.

Η πολυαναμενόμενη συνάντηση των δύο ηγετών είναι προγραμματισμένη για τις 11:00 τοπική ώρα (22:00 ώρα Ελλάδος).


 

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η ώρα της κρίσης στην Αλάσκα: Ο Τραμπ συναντά τον Πούτιν για την ειρήνη στην Ουκρανία

Διεθνή / Η ώρα της κρίσης στην Αλάσκα: Ο Τραμπ συναντά τον Πούτιν για την ειρήνη στην Ουκρανία

Τι προσδοκά ο Τραμπ, γιατί ρίχνει τους τόνους ο Λευκός Οίκος και γιατί πολλοί θεωρούν ήδη κερδισμένο τον Πούτιν - Η σύνοδος θα διεξαχθεί στην αμερικανική στρατιωτική βάση του Άνκορατζ, για λόγους ασφαλείας, και αναμένεται να διαρκέσει μόλις λίγες ώρες
LIFO NEWSROOM
ΤΡΑΜΠ ΠΟΥΤΙΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Διεθνή / Τραμπ για Πούτιν: «Δεν θα τα βάλει μαζί μου - Αν δεν ήμουν πρόεδρος, θα είχε καταλάβει όλη την Ουκρανία»

Νέες δηλώσεις από τον Αμερικανό πρόεδρο λίγο πριν τη συνάντηση με τον Ρώσο ομόλογό του στην Αλάσκα - «Είναι ένας πόλεμος που δεν θα έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί»
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο Πούτιν αποθεώνει τους «ηρωικούς» Βορειοκορεάτες που πολεμούν στην Ουκρανία σε επιστολή προς τον Κιμ Γιονγκ Ουν

Διεθνή / Ο Πούτιν αποθεώνει τους «ηρωικούς» Βορειοκορεάτες που πολεμούν στην Ουκρανία σε επιστολή προς τον Κιμ Γιονγκ Ουν

Το 2024, η Βόρεια Κορέα απέστειλε πάνω από 10.000 στρατιώτες στο Κουρσκ μαζί με οβίδες πυροβολικού, πυραύλους και πολλαπλούς εκτοξευτές πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς
LIFO NEWSROOM
Σερβία: Επεισόδια στο Νόβι Σαντ - «Τελειώσατε», φώναζαν διαδηλωτές κατά του Βούτσιτς

Διεθνή / Σερβία: Επεισόδια στο Νόβι Σαντ - «Τελειώσατε», φώναζαν διαδηλωτές κατά του Βούτσιτς

Έσπασαν γραφεία του κυβερνώνοντος κόμματος, εκτόξευσαν αυγά και μπογιές - Επεισόδια σημειώθηκαν και σε άλλες πόλεις, καθώς μαζικές διαδηλώσεις απαιτούν την απομάκρυνση της κυβέρνησης 
LIFO NEWSROOM
Η ώρα της κρίσης στην Αλάσκα: Ο Τραμπ συναντά τον Πούτιν για την ειρήνη στην Ουκρανία

Διεθνή / Η ώρα της κρίσης στην Αλάσκα: Ο Τραμπ συναντά τον Πούτιν για την ειρήνη στην Ουκρανία

Τι προσδοκά ο Τραμπ, γιατί ρίχνει τους τόνους ο Λευκός Οίκος και γιατί πολλοί θεωρούν ήδη κερδισμένο τον Πούτιν - Η σύνοδος θα διεξαχθεί στην αμερικανική στρατιωτική βάση του Άνκορατζ, για λόγους ασφαλείας, και αναμένεται να διαρκέσει μόλις λίγες ώρες
LIFO NEWSROOM
 
 