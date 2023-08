Βενεζουέλα: Σκυλιά έτρεξαν σε αγώνα για να συγκεντρωθούν χρήματα για καταφύγια

Περισσότερα από 150 σκυλιά μαζί με τους συνοδούς τους, έτρεξαν στη Βενεζουέλα για να συγκεντρώσουν χρήματα για καταφύγια ζώων.

Συγκεκριμένα, πάνω από 150 σκυλιά, συμμετείχαν μαζί με τους ιδιοκτήτες τους σε έναν αγώνα δρόμου στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, το Καράκας, το πρωί της Κυριακής, ο οποίος διοργανώθηκε με σκοπό την αναζήτηση υποστήριξης για τα καταφύγια ζώων στη χώρα. Οι δρομείς και τα κατοικίδιά τους έτρεξαν για τέσσερα χιλιόμετρα σε όλο το ανατολικό Καράκας στη δεύτερη έκδοση του αγώνα «Dog Running».

Υπό την παρατεταμένη οικονομική κατάρρευση της Βενεζουέλας, πολλοί έχουν αφήσει τα κατοικίδια ζώα σε καταφύγια ή τα έχουν εγκαταλείψει στους δρόμους. Τα εισοδήματα των νοικοκυριών στη χώρα έχουν πληγεί από έναν ετήσιο πληθωρισμό της τάξης του 400%, καθιστώντας δύσκολο για τους ιδιοκτήτες κατοικίδιων ζώων να πληρώσουν για τις βασικές ανάγκες των ζώων τους. «Σε κάθε έκδοση (του αγώνα) στηρίζουμε καταφύγια που έχουν φιλοξενήσει ζώα από τους δρόμους, τα οποία βρέθηκαν σε επισφαλείς καταστάσεις», δήλωσε η Andreina Nedjme, διοργανώτρια της εκδήλωσης.

Οι συμμετέχοντες στον αγώνα πλήρωσαν 30 δολάρια για να τρέξουν με τα κατοικίδιά τους, με στόχο να προσφέρουν στα ζώα μια καλή ποιότητα ζωής όσο περιμένουν για να υιοθετηθούν από μια οικογένεια, πρόσθεσε η ίδια.

Οι δρομείς που παραχώρησαν συνέντευξη στο περιθώριο του αγώνα δήλωσαν ευτυχείς που αγωνίστηκαν με τα κατοικίδιά τους, σημειώνοντας ότι τέτοιες δραστηριότητες θα πρέπει να ενθαρρύνονται περισσότερο στην πόλη.

