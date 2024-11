Νότια Καρολίνα: 43 μακάκοι το έσκασαν από εργαστήριο που ζούσαν ως πειραματόζωα

Σαράντα τρεις πίθηκοι μακάκοι δραπέτευσαν από αμερικανικό ερευνητικό εργαστήριο όπου ζούσαν ως πειραματόζωα.

Η αστυνομία αναζητά τους πιθήκους που δραπέτευσαν από την ερευνητική μονάδα στη Νότια Καρολίνα, αφού ένας φύλακας άφησε το κελί τους ανοιχτό.

Οι φυγάδες μακάκοι ζούσαν στα εργαστήρια της Alpha Genesis, μιας εταιρεία που εκτρέφει πρωτεύοντα για ιατρικές δοκιμές και έρευνες, και πλέον είναι ελεύθεροι σε ένα μέρος της πολιτείας που είναι γνωστό ως Lowcountry. Οι αρχές προέτρεψαν τους κατοίκους να κρατούν τις πόρτες και τα παράθυρά τους καλά κλειστά και να αναφέρουν αμέσως τυχόν εμφανίσεις των μαϊμούδων. Οι πίθηκοι που δραπέτευσαν είναι νεαρά θηλυκά, με βάρος περίπου 3,5 κιλά ο καθένας, σύμφωνα με το αστυνομικό τμήμα του Yemassee.

Η αστυνομία είπε την Πέμπτη ότι η εταιρεία εργάζεται να δελεάσει με φαγητό τις μαϊμούδες. «Παρακαλώ μην επιχειρήσετε να πλησιάσετε αυτά τα ζώα σε καμία περίπτωση», είπε η αστυνομία.

Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι είχαν στηθεί παγίδες στην περιοχή και η αστυνομία βρισκόταν επί τόπου «χρησιμοποιώντας κάμερες θερμικής απεικόνισης σε μια προσπάθεια να εντοπίσει τα ζώα».

