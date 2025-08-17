Κι άλλοι στρατιώτες της Εθνοφρουράς κατευθύνονται στην Ουάσιγκτον και ετοιμάζονται να φέρουν όπλα

Περισσότεροι στρατιώτες της Εθνοφρουράς πρόκειται σύντομα να μεταβούν στην Ουάσιγκτον και προετοιμάζονται να φέρουν όπλα τις επόμενες μέρες, σύμφωνα με αξιωματούχους, μια σημαντική αλλαγή που έρχεται λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση του προέδρου Τραμπ ότι τους στέλνει για να «ξαναπάρουν» τον έλεγχο της πρωτεύουσας από αυτό που περιέγραψε ως βίαιους εγκληματίες.

Προηγουμένως, αξιωματούχοι του υπουργείου Άμυνας είχαν δηλώσει ότι οι 800 στρατιώτες της Εθνοφρουράς που είχαν αναπτυχθεί δεν θα οπλοφορούν, σε αντίθεση με πολλούς ομοσπονδιακούς αστυνομικούς στην πρωτεύουσα. Επίσης, δεν θα είχαν όπλα στα οχήματά τους. «Τα όπλα είναι διαθέσιμα αν χρειαστεί, αλλά θα παραμείνουν στην αποθήκη όπλων», ανέφερε ο αμερικανικός στρατός σε ανακοίνωση την Πέμπτη.

Την Παρασκευή το βράδυ, ορισμένα μέλη της Εθνοφρουράς που βρίσκονται στην Ουάσιγκτον ενημερώθηκαν να αναμένουν εντολή να φέρουν όπλα, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τα σχέδια. Ωστόσο, το Σάββατο το πρωί δεν είχε δοθεί επίσημη εντολή, όπως ανέφερε αξιωματούχος του Πενταγώνου.

Οι κυβερνήτες της Δυτικής Βιρτζίνια και της Νότιας Καρολίνας ανακοίνωσαν το Σάββατο ότι θα στείλουν έως και 600 στρατιώτες της Εθνοφρουράς στην Ουάσιγκτον, μετά από αίτημα της διοίκησης Τραμπ.

Ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι, παρότι θα κληθούν περισσότεροι στρατιώτες και ίσως οπλισμένοι, προς το παρόν δεν προχωρούν σε συλλήψεις. Το βράδυ της Παρασκευής, στρατιώτες της Φρουράς πραγματοποίησαν περιπολίες πεζοί και με οχήματα γύρω από το Εθνικό Πάρκο (National Mall).

Η εκπρόσωπος του Πενταγώνου παρέπεμψε τις ερωτήσεις στον στρατό, ενώ εκπρόσωπος του στρατού δεν απάντησε στο αίτημα για σχόλιο.

Από την Τρίτη που έφτασαν στην Ουάσιγκτον, η παρουσία της Εθνοφρουράς έχει επικεντρωθεί σε ορατή παρουσία σε δημόσιους χώρους, σύμφωνα με τους αμυντικούς αξιωματούχους. Οι στρατιώτες έχουν αναλάβει διοικητικά και λογιστικά καθήκοντα, καθώς και εργασίες «ομορφιάς» του χώρου.

Μια μικρή ομάδα έχει σταθμεύσει στρατιωτικά οχήματα στο National Mall, ενώ άλλοι φρουρούν με Humvee έξω από τον σιδηροδρομικό σταθμό Union Station, ανάμεσα σε ταξιδιώτες που περιμένουν ταξί. Εν τω μεταξύ, ομοσπονδιακοί αξιωματικοί εκτελούν αστυνομικά καθήκοντα και περιπολίες στην πόλη, ως μέρος της ασφάλειας που ενισχύει ο Τραμπ.

Αξιωματούχοι του Πενταγώνου τονίζουν ότι οι στρατιώτες της Εθνοφρουράς έχουν εκπαίδευση σε τεχνικές αποκλιμάκωσης και θα λειτουργήσουν παρόμοια με ό,τι έγινε στο Λος Άντζελες τον Ιούνιο, όταν ο Τραμπ είχε αναπτύξει πάνω από 4.000 στρατιώτες της Εθνικής Φρουράς, 700 πεζοναύτες και άλλους ομοσπονδιακούς πράκτορες, μετά από διαδηλώσεις κατά επιχειρήσεων του Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE). Η παρουσία αυτή προκάλεσε αντιδράσεις, όταν κυκλοφόρησαν εικόνες με στρατιωτικά οχήματα κοντά σε σημεία ελέγχου μετανάστευσης και πεζοναύτες να συνοδεύουν τις ομάδες του ICE.

Τοπικοί αξιωματούχοι στην Ουάσιγκτον εξέφρασαν παρόμοιες ανησυχίες, επισημαίνοντας ότι η Εθνοφρουρά δεν έχει την απαραίτητη εκπαίδευση για δημόσια ασφάλεια και ότι η εμπλοκή στρατού στην αστυνομική δράση των πολιτών είναι αδικαιολόγητη και δυνητικά επικίνδυνη.

«Οι στρατιώτες της Εθνοφρουράς εκπαιδεύονται για πόλεμο και φυσικές καταστροφές, όχι για αστυνόμευση της κοινότητας», δήλωσε ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Ουάσιγκτον, Φιλ Μέντελσον, κατηγορώντας τον Τραμπ πως «προσπαθεί να δημιουργήσει εντυπωσιακή τηλεόραση».

Πράκτορες του ICE, της Υπηρεσίας Αλκοόλ, Καπνού, Όπλων και Εκρηκτικών (ATF) και της Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών (DEA) συμμετέχουν σε συλλήψεις και περιπολίες στην πρωτεύουσα, προκαλώντας διαμαρτυρίες σε κάποιες κοινότητες.

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ είχε δηλώσει πως τα μέλη της Φρουράς πρέπει να αναλάβουν ενεργό ρόλο. «Δεν πρόκειται να αφήσουμε την Εθνική Φρουρά να κάθεται απλώς και να βλέπει ένα έγκλημα να διαπράττεται χωρίς να κάνει κάτι», είπε σε συνέντευξη.

Ο Τραμπ, συνοδευόμενος από τον Χέγκσεθ, ανακοίνωσε τη Δευτέρα την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στην Ουάσιγκτον και την τοποθέτηση της αστυνομίας της πόλης υπό ομοσπονδιακό έλεγχο, λέγοντας ότι λαμβάνει δραστικά μέτρα για να αποκαταστήσει την τάξη, χαρακτηρίζοντας την πρωτεύουσα «καταληφθείσα από βίαιες συμμορίες και αιμοδιψείς εγκληματίες».

Παρότι οι τοπικοί αξιωματούχοι αναγνωρίζουν πως υπάρχουν προβλήματα, τα στοιχεία του υπουργείου Δικαιοσύνης δείχνουν πως η βία στην Ουάσιγκτον μειώθηκε κατά 35% το 2024 σε σύγκριση με το 2023, το χαμηλότερο επίπεδο σε πάνω από 30 χρόνια, με μείωση στους φόνους, τις ληστείες, τις ένοπλες αρπαγές αυτοκινήτων και τις επιθέσεις με επικίνδυνα όπλα.

Σε αντίθεση με τις Εθνικές Φρουρές των πολιτειών που υπάγονται στους κυβερνήτες τους εκτός αν ομοσπονδοποιηθούν, η Εθνοφρουρά της Ουάσιγκτον αναφέρεται απευθείας στον πρόεδρο μέσω των υπουργών Άμυνας και Στρατού. Η εντολή του Τραμπ προς τον Χέγκσεθ τόνιζε ότι η κινητοποίηση θα διαρκέσει «μέχρι να κρίνω ότι έχουν αποκατασταθεί οι συνθήκες νόμου και τάξης στην Περιφέρεια της Κολούμπια».

Με πληροφορίες από Wall Street Journal