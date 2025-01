Το Ισλανδικό τσοπανόσκυλο, που αναφέρεται σε έργο του Σαίξπηρ, θα αναγνωριστεί επίσημα ως ράτσα

Ένα είδος σκύλων που αναφέρονται ονομαστικά σε ένα από τα έργα του Ουίλιαμ Σαίξπηρ και πιστεύεται ότι υπάρχει για πάνω από 1.000 χρόνια αναμένεται επιτέλους να αναγνωριστεί επίσημα ως ράτσα.

Πρόκειται για το ισλανδικό τσοπανόσκυλο, το οποίο από τη 1η Απριλίου του νέου έτους θα συμπεριλαμβάνεται ανάμεσα στα είδη ποιμενικών στο μητρώο της βασιλικής Λέσχης Κένελ, της αρμόδιας αρχής για το Ηνωμένο Βασίλειο.

Όπως αναφέρει η Λέσχη, το ισλανδικό τσοπανόσκυλο είναι ένας αρχαίος σκύλος, καθώς αναφέρεται στα ισλανδικά έπη τα οποία χρονολογούνται πριν από περισσότερα από 1.000 χρόνια.

Επίσης, στη συγκεκριμένη ράτσα έχει αναφερθεί και ο Ουίλιαμ Σαίξπηρ. Στη δεύτερη πράξη του έργου του θρυλικού δημιουργού, «Ερρίκος Ε'», ένας χαρακτήρας μιλά για ένα «Ισλανδικό σκυλί, το αγκαθωτό σκυλί της Ισλανδίας».

