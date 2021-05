Οι γερανοί, τα γιγαντιαία πτηνά που αποτελούν άρρηκτο κομμάτι της ιρλανδικής παράδοσης – και συχνά αποτελούσαν κατοικίδιο κατά τον μεσαίωνα – ενδέχεται να επιστρέφουν στο νησί μετά από απουσία μεγαλύτερη των τριών αιώνων.

Ένα ζευγάρι γερανών εμφανίστηκε να φωλιάζει σε υγρότοπο της Ιρλανδίας και πλέον εκφράζονται οι ελπίδες πως θα είναι το πρώτο ζευγάρι γερανών στη χώρα που θα δώσει απογόνους. Οι γερανοί βρίσκονται σε έκταση που ανήκει σε πρώην εταιρεία παραγωγής τύρφης, ωστόσο το ακριβές σημείο δεν έχει γίνει γνωστό για την προστασία των πουλιών. Τον Ιανουάριο η Bord na Móna σταμάτησε οριστικά την αξιοποίηση των κοιτασμάτων τύρφης και πλέον προχωράει στην αποκατάσταση χιλιάδων εκταρίων βαλτότοπων.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής περιβαλλοντολόγο της εταιρείας, Μαρκ ΜακΚόρι, η επιστροφή των γερανών για να δημιουργήσουν φωλιά είναι ιδιαίτερα σημαντική. «Παρότι έχουμε δει αυτά τα πουλιά να έρχονται στην Ιρλανδία κατά τον χειμώνα, γενικά δεν τα βλέπουμε κατά την περίοδο αναπαραγωγής» δήλωσε, σημειώνοντας πως το ζευγάρι ήταν το πρώτο που ανακαλύφθηκε να φωλιάζει κατά την περίοδο αναπαραγωγής.

«Έτσι είναι μία σπουδαία ένδειξη το ότι μοιάζουν να είναι έτοιμοι (σ.σ. οι γερανοί) να επαναποικίσουν την Ιρλανδία», ανέφερε κάνοντας λόγο για ένα εμβληματικό είδος για τη χώρα, συνδεδεμένο με την παράδοσή της.

