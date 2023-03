Εντοπίστηκαν «τρομακτικά» πετρώματα πλαστικών σε καταφύγιο θαλάσσιων χελωνών στη Βραζιλία

Η γεωλογία του ηφαιστειακού νησιού Trindade της Βραζιλίας συναρπάζει τους επιστήμονες εδώ και χρόνια, αλλά η ανακάλυψη πετρωμάτων από πλαστικά σκουπίδια σε αυτό το απομακρυσμένο καταφύγιο θαλάσσιων χελωνών προκαλεί συναγερμό.

Το λιωμένο πλαστικό έχει κολλήσει στους βράχους στο νησί, κάτι που οι ερευνητές λένε ότι αποτελεί απόδειξη της αυξανόμενης επιρροής του ανθρώπου στους γεωλογικούς κύκλους της γης.

«Αυτό είναι κάτι νέο και τρομακτικό ταυτόχρονα, επειδή η ρύπανση έχει φτάσει στη γεωλογία» δήλωσε η Fernanda Avelar Santos, γεωλόγος στο Πανεπιστήμιο της Parana.

'Pollution has reached geology': Discovery of rocks made from plastic debris on Brazil's Trindade Island, one of the world's most important conservation spots for green turtles, has alarmed researchers https://t.co/Rtxtl0uizA pic.twitter.com/rCZEUiVew8