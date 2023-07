Αυτή είναι η χειρότερη πόλη της Ευρώπης για τις «πράσινες» μετακινήσεις

Η πόλη του Μάντσεστερ ανακηρύχτηκε και επίσημα από την Εκστρατεία Καθαρών Πόλεων ως η χειρότερη πόλη στην Ευρώπη όσον αφορά τις πράσινες μετακινήσεις και τα φιλικά προς το περιβάλλον μέσα μαζικής μεταφοράς.

Από 42 πόλεις, το Μάντσεστερ που βρίσκεται στην τελευταία θέση είναι ελαφρώς πίσω από το Μπέρμιγχαμ και το Εδιμβούργο, με τη Γλασκόβη και το Λονδίνο να βρίσκονται σχεδόν στη μέση του πίνακα.

Η έκθεση, Thank You For Sharing, που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, καταγράφει την πρόοδο των πόλεων ως προς την απεξάρτησή τους από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Έτσι, καταγράφει τον αριθμό των κοινόχρηστων ηλεκτρικών οχημάτων και των δημοσίως διαθέσιμων σημείων φόρτισης και πόσα κοινά ηλεκτρονικά σκούτερ και ποδήλατα είναι διαθέσιμα σε κάθε πόλη.

Στο Μάντσεστερ παρατηρήθηκαν ελάχιστα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, μόλις 35 ηλεκτρικά λεωφορεία από τα συνολικά 2.141, σχετικά μηδαμινή υποδομή για φόρτιση οχημάτων και μόνο 0,7 ηλεκτρικά ποδήλατα ή σκούτερ ανά 1.000 άτομα.

Τον περασμένο μήνα, ο Άντι Μπέρνχαμ, δήμαρχος της πόλης-περιφέρειας, ξεκίνησε το Bee Network – μια προσπάθεια να ενώσει τα δίκτυα τραμ, τρένων, λεωφορείων και ποδηλάτων. Τα επόμενα δύο χρόνια, οι κάτοικοι θα δουν βελτιώσεις στην πόλη τους, καθώς τα ηλεκτρικά λεωφορεία θα φτάσουν τα 470 σε αριθμό, ενώ θα δαπανηθούν σχεδόν 30 εκατομμύρια ευρώ για σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Η Επιτροπή Κλιματικής Αλλαγής δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η δράση της βρετανικής κυβέρνησης ήταν «ανησυχητικά αργή» – το 23% όλων των εκπομπών του Ηνωμένου Βασιλείου προέρχεται από τις μεταφορές, κυρίως αυτοκίνητα, φορτηγά και βαρέα οχήματα, και η σύστασή της είναι να μειωθούν οι εκπομπές κατά δύο τρίτα πριν από το 2035.

Η Κοπεγχάγη βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής λίστας, μια πόλη που βασίζεται στο ποδήλατο και το λεωφορείο. Ακολουθούν το Όσλο, το Παρίσι, το Άμστερνταμ και το Αμβούργο. Η Αθήνα δεν περιλαμβάνεται στη λίστα με τις 42 πόλεις της Ευρώπης.

Με πληροφορίες από Guardian