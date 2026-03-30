Tomb Raider: Σταμάτησε προσωρινά η διακοπή της σειράς λόγω Σόφι Τέρνερ

Η παραγωγή της νέας σειράς Tomb Raider διακόπηκε προσωρινά, καθώς η πρωταγωνίστρια Σόφι Τέρνερ (Sophie Turner) φέρεται να τραυματίστηκε στα γυρίσματα, σύμφωνα με το Variety.

Η Τέρνερ, που ενσαρκώνει τη Λάρα Κροφτ στη μεταφορά του εμβληματικού βιντεοπαιχνιδιού για το Prime Video, υπέστη έναν μικρό τραυματισμό, με αποτέλεσμα η παραγωγή να σταματήσει για προληπτικούς λόγους μέχρι να αναρρώσει πλήρως.

Σύμφωνα με το Variety, εκπρόσωπος της πλατφόρμας ανέφερε ότι ο τραυματισμός δεν είναι σοβαρός και ότι η διακοπή θα είναι σύντομη: «Η Σόφι Τέρνερ υπέστη πρόσφατα έναν ελαφρύ τραυματισμό. Ως προληπτικό μέτρο, η παραγωγή έχει παγώσει προσωρινά ώστε να της δοθεί χρόνος να αναρρώσει. Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε τα γυρίσματα το συντομότερο δυνατό».

Tomb Raider: Ανοιχτό το ενδεχόμενο για μεγαλύτερη καθυστέρηση στα γυρίσματα

Ωστόσο, δημοσίευμα της βρετανικής Sun υποστηρίζει ότι η ηθοποιός επιδείνωσε έναν προϋπάρχοντα τραυματισμό στην πλάτη, κάτι που θα μπορούσε να καθυστερήσει την παραγωγή από έναν έως και έξι μήνες, χωρίς αυτό να έχει επιβεβαιωθεί επισήμως.

Η σειρά, που ξεκίνησε γυρίσματα τον Ιανουάριο, γράφεται και παράγεται από τη Phoebe Waller-Bridge («Fleabag») και αναμένεται να κάνει πρεμιέρα μέσα στο 2027, αν και προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη ημερομηνία.

Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Σιγκούρνι Γουίβερ, Τζέισον Άιζακς, Τζακ Μπάνον και άλλοι.

Το «Tomb Raider» κυκλοφόρησε για πρώτη φορά ως video game το 1996 και έκτοτε έχει αποκτήσει τεράστια επιτυχία, με πολλές επανεκδόσεις και κινηματογραφικές μεταφορές. Τη Lara Croft έχουν υποδυθεί στο παρελθόν οι Angelina Jolie και Alicia Vikander.

Η νέα τηλεοπτική εκδοχή θεωρείται ένα από τα πιο φιλόδοξα projects της Prime Video, ειδικά μετά την επιτυχία της σειράς «Fallout», ανεβάζοντας τις προσδοκίες για μια δυναμική επιστροφή της Lara Croft στη μικρή οθόνη.