Eurovision 2026: Έντονες αποδοκιμασίες και φέτος κατά τη διάρκεια εμφάνισης του Ισραήλ

Σύμφωνα με αναφορές, υπεύθυνοι της ασφάλειας απομάκρυναν θεατές που φώναζαν «Λευτεριά στην Παλαιστίνη»

Ο εκπρόσωπος του Ισραήλ, Noam Bettan/Φωτογραφία: EPA
Κατά τη διάρκεια της εμφάνισης του Noam Bettan, που εκπροσωπεί το Ισραήλ στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision, ακούστηκαν έντονες αποδοκιμασίες από το κοινό, με συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης.

Σε βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διακρίνεται επίσης η παρέμβαση των υπευθύνων της ασφάλειας, οι οποίοι απομακρύνουν έναν θεατή από την αρένα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό.

Οι αντιδράσεις σημειώθηκαν τη στιγμή που ο Ισραηλινός καλλιτέχνης ερμήνευσε το τραγούδι «Michelle», με μέρος του κοινού να τηρεί αρχικά στάση σιωπής και στη συνέχεια να αποδοκιμάζει, φωνάζοντας συνθήματα όπως: «Stop the genocide» και «Free Palestine».

Υπενθυμίζεται πως ως ένδειξη διαμαρτυρίας στη συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision, ορισμένες χώρες δεν συμμετέχουν στον φετινό διαγωνισμό, μεταξύ των οποίων η Ισλανδία, η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Σλοβενία και η Ολλανδία.

Eurovision 2026: Ποιες χώρες πέρασαν στον τελικό από τον Α' ημιτελικό 

  1. Ελλάδα: Akylas – Ferto
  2. Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin
  3. Βέλγιο: ESSYLA – Dancing on the Ice
  4. Σουηδία: FELICIA – My System
  5. Μολδαβία: Satoshi – Viva, Moldova!
  6. Ισραήλ: Noam Bettan – Michelle
  7. Σερβία: LAVINA – Kraj Mene
  8. Κροατία: LELEK – Andromeda
  9. Λιθουανία: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más
  10. Πολωνία: ALICJA – Pray
