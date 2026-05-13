Eurovision 2026: Έντονες αποδοκιμασίες και φέτος κατά τη διάρκεια εμφάνισης του Ισραήλ

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισης του Noam Bettan, που εκπροσωπεί το Ισραήλ στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision, ακούστηκαν έντονες αποδοκιμασίες από το κοινό, με συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης.

Σε βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διακρίνεται επίσης η παρέμβαση των υπευθύνων της ασφάλειας, οι οποίοι απομακρύνουν έναν θεατή από την αρένα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό.

Οι αντιδράσεις σημειώθηκαν τη στιγμή που ο Ισραηλινός καλλιτέχνης ερμήνευσε το τραγούδι «Michelle», με μέρος του κοινού να τηρεί αρχικά στάση σιωπής και στη συνέχεια να αποδοκιμάζει, φωνάζοντας συνθήματα όπως: «Stop the genocide» και «Free Palestine».

Si sente urlare “stop, stop the genocide” durante il brano di Israele all’Eurovision. pic.twitter.com/hTVh0YIDCU — Trash Italiano (@trash_italiano) May 12, 2026

A pro-Palestine protestor was forcefully removed from the #Eurovision arena tonight after Israel performed. His chants were heard before and during the performance. pic.twitter.com/tCdoU873yE — sᴜᴘᴇʀ ᴛᴠ (@superTV247) May 12, 2026

All kicking off at #eurovision tonight with protestors right next to where the Israel entry entered and left the stage! #israel #palestine #protest #protestors pic.twitter.com/hUKk1QoL9O — Country Bumpkin 🐷 (@BackinSomerset) May 12, 2026

Υπενθυμίζεται πως ως ένδειξη διαμαρτυρίας στη συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision, ορισμένες χώρες δεν συμμετέχουν στον φετινό διαγωνισμό, μεταξύ των οποίων η Ισλανδία, η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Σλοβενία και η Ολλανδία.

