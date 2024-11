Σόφι Τερνερ: Από Σάνσα Σταρκ στο GoT τώρα θα υποδυθεί τη Λάρα Κροφτ στη σειρά «Tomb Raider» της Amazon

Η Σόφι Τέρνερ είναι έτοιμη να υποδυθεί τη Λάρα Κροφτ, στην επερχόμενη τηλεοπτική σειρά του Amazon «Tomb Raider».

Πηγές του Variety υποστηρίζουν ότι η συμφωνία δεν έχει κλείσει, αλλά θα γίνει σύντομα. Η Σόφι Τέρνερ θα υποδυθεί τη Λάρα Κροφτ, με την Φίμπι Γουόλερ-Μπριτζ να έχει αναλάβει το σενάριο και την παραγωγή.

Η Σόφι Τέρνερ, η οποία αγαπήθηκε από εκατομμύρια φαν του Game of Thrones ως Σάνσα Σταρκ, είναι η τελευταία ηθοποιός που αναλαμβάνει το ρόλο της ατρόμητης τυχοδιώκτριας Λάρα Κροφτ, την οποία είχε ενσαρκώσει στο παρελθόν σε δύο ταινίες η Αντζελίνα Τζολί και σε μια ακόμη η Αλίσια Βικάντερ.

Υπενθυμίζεται πως η Σόφι Τέρνερ έλαβε υποψηφιότητα στα Emmy, για το βραβείο της καλύτερης γυναικείας ερμηνείας σε δράμα για το Game of Thrones το 2019. Είναι επίσης γνωστή για τον ρόλο της ως Jean Grey στις μεταγενέστερες ταινίες της Fox X-Men, δηλαδή στις ταινίες «X-Men: Αποκάλυψη» και «X-Men: Dark Phoenix». Πιο πρόσφατα, πρωταγωνίστησε στη μίνι σειρά του ITV/CW «Joan» και αλλά και την σειρά του Max «The Staircase».

