Eurovision 2026: Απόψε ο Β' Ημιτελικός με την Κύπρο - Σε ποια θέση θα εμφανιστεί η Antigoni

Η Antigoni με το ξεσηκωτικό «Jalla» έχει καταφέρει ήδη να ξεχωρίσει ανάμεσα στις συμμετοχές της διοργάνωσης

Φωτογραφία: X/Eurovisionfun
Απόψε, Πέμπτη 14 Μαΐου, όλα τα βλέμματα της Ευρώπης στρέφονται ξανά στη Βιέννη, όπου διεξάγεται ο Β’ Ημιτελικός της Eurovision 2026.

Ανάμεσα στις 15 χώρες που θα διαγωνιστούν βρίσκεται και η Κύπρος, την οποία εκπροσωπεί η Antigoni με το τραγούδι «Jalla».

Η διοργάνωση ξεκινά στις 22:00 (ώρα Ελλάδας) από τη Wiener Stadthalle της Βιέννης.

Η Antigoni θα εμφανιστεί στην 8η στη σειρά, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει την πρόκριση και να συναντήσει στον τελικό τον Akyla, ο οποίος πήρε ήδη το εισιτήριο μέσω του Α’ Ημιτελικού.

Η εμφάνιση της Κύπρου συγκαταλέγεται στις πιο εντυπωσιακές της αποψινής βραδιάς. Το «Jalla» είναι ένα έντονα ρυθμικό και χορευτικό τραγούδι, με τη σκηνική παρουσία της Antigoni να δημιουργεί ατμόσφαιρα γιορτής, ενώ ξεχωρίζει και η στιγμή που χορεύει πάνω στο τραπέζι κατά τη διάρκεια της performance.

Η σειρά εμφάνισης των χωρών στον Β’ Ημιτελικό

  • Βουλγαρία – Dara – «Bangaranga»
  • Αζερμπαϊτζάν – Jiva – «Just Go»
  • Ρουμανία – Alexandra Căpitănescu – «Choke Me»
  • Λουξεμβούργο – Eva Marija – «Mother Nature»
  • Τσεχία – Daniel Zizka – «Crossroads»
  • Αρμενία – Simón – «Paloma Rumba»
  • Ελβετία – Veronica Fusaro – «Alice»
  • Κύπρος – Antigoni – «Jalla»
  • Λετονία – Atvara – «Ēnā»
  • Δανία – Søren Torpegaard Lund – «Før vi går hjem»
  • Αυστραλία – Delta Goodrem – «Eclipse»
  • Ουκρανία – Leléka – «Ridnym»
  • Αλβανία – Alis – «Nân»
  • Μάλτα – Aidan – «Bella»
  • Νορβηγία – Jonas Lovv – «Ya Ya Ya»

Eurovision 2026: Οι χώρες που πέρασαν στον τελικό από τον Α' Ημιτελικό  

  1. Ελλάδα: Akylas – Ferto
  2. Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin
  3. Βέλγιο: ESSYLA – Dancing on the Ice
  4. Σουηδία: FELICIA – My System
  5. Μολδαβία: Satoshi – Viva, Moldova!
  6. Ισραήλ: Noam Bettan – Michelle
  7. Σερβία: LAVINA – Kraj Mene
  8. Κροατία: LELEK – Andromeda
  9. Λιθουανία: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más
  10. Πολωνία: ALICJA – Pray
