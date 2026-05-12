Eurovision 2026 - Α' Ημιτελικός: Ολοκληρώθηκε η εμφάνιση του Ισραήλ με τον Noam Bettan

Το Ισραήλ εμφανίστηκε στην 11η θέση στον αποψινό Α' Ημιτελικό της Eurovision 2026.

Η συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision 2026 αποτελεί ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα της διοργάνωσης, καθώς αρκετές χώρες έχουν επιλέξει να αποχωρήσουν φέτος από τον διαγωνισμό, γεγονός που έχει επηρεάσει τη συνολική εικόνα και δυναμική της διοργάνωσης.

Ωστόσο σε σύγκριση με προηγούμενες χρονιές, όπου η παρουσία της χώρας είχε προκαλέσει σημαντικές αντιδράσεις και πολιτικές εντάσεις λόγω του πολέμου στη Γάζα, φέτος το κλίμα εμφανίστηκε μέχρι στιγμής πιο ήρεμο κατά τη διάρκεια της εμφάνισης, χωρίς έντονες διαμαρτυρίες ή απρόοπτα εντός της αρένας.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η σκηνική παρουσία της χώρας απόψε ολοκληρώθηκε ομαλά, με το κοινό να αντιδρά κυρίως με ουδέτερο έως θετικό τρόπο κατά τη διάρκεια της εμφάνισης του Noam Bettan.

Ο 28χρονος εκπροσώπησε τη χώρα με το τραγούδι «Michelle», μια μοντέρνα pop μπαλάντα με έντονο ρυθμό και εντυπωσιακή σκηνική παρουσία μαζί με τέσσερις χορεύτριες.

Incredible performance by Israeli representative Noam Bettan tonight at the @Eurovision semi-finals! 🇮🇱🎶🎤🔟pic.twitter.com/5AlsqgDnVS — Israel War Room (@IsraelWarRoom) May 12, 2026

Το τραγούδι θεωρείται από τα φαβορί του κοινού και ξεχωρίζει επειδή συνδυάζει αγγλικούς, γαλλικούς και εβραϊκούς στίχους, δίνοντας έναν πολυπολιτισμικό χαρακτήρα στη συμμετοχή.

Eurovision 2026: Οι χώρες που διαγωνίζονται στον Α' Ημιτελικό