Eurovision 2026: Αλλαγή τελευταίας στιγμής λίγο πριν ξεκινήσει ο Α’ Ημιτελικός

Σύμφωνα με τις πληροφορίες η αλλαγή έγινε για τεχνικούς λόγους και αποφασίστηκε λίγο πριν από τη ζωντανή μετάδοση

Λίγα λεπτά πριν από την έναρξη του Α’ Ημιτελικού της Eurovision 2026, προέκυψε αλλαγή της τελευταίας στιγμής στη ροή του διαγωνισμού.

Λίγο πριν την έναρξη του Α’ Ημιτελικού της Eurovision 2026 συγκεκριμένα, ο Γιώργος Καπουτζίδης αποκάλυψε μέσα από την εκπομπή «Eurovision Night» ότι άλλαξε η σειρά εμφάνισης της Ιταλίας και της Γερμανίας, δύο χωρών που ανήκουν στις λεγόμενες «Big 5».

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η αλλαγή έγινε για τεχνικούς λόγους και αποφασίστηκε λίγο πριν από τη ζωντανή μετάδοση, με αποτέλεσμα η ελληνική ομάδα σχολιασμού να τεθεί άμεσα σε ετοιμότητα.

Όπως εξήγησε ο ίδιος, μόνο οι χώρες των «Big 5» είχαν τη δυνατότητα να αλλάξουν θέση στη ροή χωρίς να επηρεαστεί το υπόλοιπο πρόγραμμα των διαγωνιζομένων και η εξέλιξη του ημιτελικού.

Eurovision 2026: «Μας ήρθε μία αλλαγή στη ροή και είμαστε λίγο σε ετοιμότητα»

«Ήταν κάτι, το οποίο μας ήρθε ξαφνικό. Μας ήρθε μία αλλαγή στη ροή. Και είμαστε λίγο σε ετοιμότητα. Σε σειρά εμφάνισης, έχει να κάνει με τεχνητό θέμα, γιατί σε εκείνα τα δύο σημεία είχε βγει εκτάκτως ο παρουσιαστής. Είναι τα δύο σημεία όπου μπαίνουν εμβόλιμες οι “Big 5”», ανέφερε αρχικά ο Γιώργος Καπουτζίδης.

«Οπότε και η Ιταλία και η Γερμανία αλλάξαν σειρά εμφάνισης. Είναι οι μόνες που μπορούν να αλλάξουνε κιόλας σειρά εμφάνισης, δεν μπορούν να αλλάξουν των υπόλοιπων», συνέχισε.

«Δηλαδή η Ιταλία θα τραγουδούσε μετά τη Γεωργία, ενώ τώρα θα τραγουδήσει μετά την Πορτογαλία. Και η Γερμανία θα τραγουδούσε μετά το Ισραήλ, ενώ τώρα θα τραγουδήσει μετά το Βέλγιο», κατέληξε.

Οι παρουσιαστές του late night μαζεύτηκαν γύρω από τον Στίβεν Κόλμπερτ πριν σβήσει το Late Show

TV & Media / Ο Τζίμι Κίμελ, ο Τζίμι Φάλον, ο Τζον Όλιβερ και ο Σεθ Μάιερς βρέθηκαν στο πλατό του Στίβεν Κόλμπερτ λίγο πριν από το τελευταίο Late Show

Λίγο πριν πέσει η αυλαία για το Late Show, το Strike Force Five ξαναβρέθηκε στο πλατό και μετέτρεψε το αντίο του Κόλμπερτ σε σχόλιο για την κρίση του late night, το YouTube, τα τηλεοπτικά δίκτυα και τον πιο εμμονικό τηλεθεατή τους: τον Ντόναλντ Τραμπ.
Το Euphoria μπήκε στο OnlyFans και οι πραγματικές δημιουργοί αντιδρούν

Στην τρίτη σεζόν του Euphoria, η Κάσι της Σίντνεϊ Σουίνι ξεκινά λογαριασμό στο OnlyFans για να χρηματοδοτήσει τον γάμο της με τον Νέιτ. Δημιουργοί που εργάζονται πραγματικά στην πλατφόρμα κατηγορούν τώρα τη σειρά του HBO ότι παρουσιάζει την εργασία στο σεξ σαν καρικατούρα, αναπαράγοντας στερεότυπα που οι ίδιες προσπαθούν εδώ και χρόνια να πολεμήσουν.
Το Adolescence σάρωσε τα BAFTA και έγινε η τηλεοπτική ιστορία της χρονιάς

Το Adolescence ήταν ο μεγάλος νικητής των BAFTA TV Awards, κερδίζοντας τέσσερα βραβεία και σπάζοντας το ρεκόρ για τις περισσότερες νίκες σε μία τελετή. Ο Στίβεν Γκράχαμ τιμήθηκε με το βραβείο Α' Ανδρικού Ρόλου, ενώ ο 16χρονος Όουεν Κούπερ έγινε ο νεότερος νικητής στην κατηγορία Β' Ανδρικού Ρόλου.
TV & Media / Eurovision: Οι υψηλότερες θέσεις που έχει κατακτήσει η Ελλάδα

Με τραγούδια που συνδύασαν την παράδοση με τις διεθνείς τάσεις, η Ελλάδα πέτυχε πολλές διακρίσεις - Φέτος, όλα δείχνουν ότι ο Akylas έρχεται να προσθέσει ακόμη μία σημαντική στιγμή, με τις προβλέψεις να τον θέλουν ανάμεσα στα μεγάλα φαβορί για την κορυφή
