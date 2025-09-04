Η Σόφι Τέρνερ είναι η νέα Λάρα Κροφτ

Η Σόφι Τέρνερ, γνωστή από τον ρόλο της Σάνσα Σταρκ στο Game of Thrones, θα υποδυθεί τη Λάρα Κροφτ στη νέα τηλεοπτική σειρά Tomb Raider του Prime Video.

Η σειρά έχει δημιουργηθεί και γραφτεί από τη Φίμπι Γουόλερ-Μπριτζ, δημιουργό και πρωταγωνίστρια του Fleabag. Πρόκειται για το πρώτο μεγάλο έργο που προκύπτει από τη συνεργασία της με την Amazon, η οποία είχε ανακοινωθεί το 2019.

Το Tomb Raider βασίζεται στο διάσημο βιντεοπαιχνίδι με πρωταγωνίστρια τη θρυλική εξερευνήτρια και αρχαιολόγο Λάρα Κροφτ, η οποία έχει ήδη ζωντανέψει στη μεγάλη οθόνη από την Αντζελίνα Τζολί και την Αλίσια Βικάντερ.

Η Σόφι Τέρνερ δήλωσε ότι είναι «απίστευτα ενθουσιασμένη» που αναλαμβάνει τον ρόλο: «Η Λάρα είναι μια εμβληματική ηρωίδα που σημαίνει πάρα πολλά για εκατομμύρια ανθρώπους – και θα δώσω τον καλύτερο εαυτό μου για να την αποδώσω.»

«Είναι μια τεράστια πρόκληση να ακολουθήσω τις ερμηνείες της Αντζελίνα και της Αλίσια, αλλά με τη Φίμπι στο τιμόνι, ξέρω ότι η Λάρα – και εμείς – βρισκόμαστε σε πολύ καλά χέρια. Ανυπομονώ να δείτε τι ετοιμάζουμε.», πρόσθεσε η ίδια.

Sophie Turner set to star as Lara Croft in upcoming Tomb Raider series from Amazon MGM Studios.



Phoebe Waller-Bridge serves as creator, writer, executive producer and co-showrunner.



Jonathan Van Tulleken set as director and executive producer and Chad Hodge joins as… pic.twitter.com/m7aaaZH9Sk — Amazon MGM Studios (@AmazonMGMStudio) September 3, 2025

Η Γουόλερ-Μπριτζ έχει ήδη στο ενεργητικό της τη διασκευή της πρώτης σεζόν του Killing Eve και είχε συμμετάσχει στην ομάδα σεναρίου του James Bond, όπου – όπως είχε πει – πρόσθεσε «πινελιές» και «καρυκεύματα» σε ορισμένους χαρακτήρες.

Η ίδια δήλωσε τώρα ενθουσιασμένη που συνεργάζεται με την «εξαιρετική» Τέρνερ, καθώς και με τον συν-δημιουργό Τσαντ Χοτζ (Wayward Pines, Good Behavior) και τον σκηνοθέτη Τζόναθαν Βαν Τούλεκεν (Shōgun, The Changeling).

«Δεν είναι συχνό να έχεις την ευκαιρία να δημιουργήσεις μια σειρά τέτοιας κλίμακας με έναν χαρακτήρα που αγάπησες από παιδί», είπε. «Όλοι στην ομάδα είναι γεμάτοι πάθος για τη Λάρα – τολμηροί, αστείοι και ξεχωριστοί όπως κι εκείνη. Ετοιμαστείτε… η Κροφτ έρχεται.»

Ο Βέρνον Σάντερς, επικεφαλής παγκόσμιας τηλεόρασης στο Prime Video και τα Amazon MGM Studios, χαρακτήρισε τη Λάρα Κροφτ – που δημιουργήθηκε το 1996 από τη βρετανική εταιρεία Core Design – ως «έναν από τους πιο εμβληματικούς και αναγνωρίσιμους χαρακτήρες στην ιστορία των βιντεοπαιχνιδιών».

Τα Amazon MGM Studios επιβεβαίωσαν ότι τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν τον Ιανουάριο του επόμενου έτους.

Με πληροφορίες από BBC