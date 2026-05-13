BBC για Akyla: «Ένας από τους ισχυρότερους φετινούς διαγωνιζόμενους»

Θετικές εντυπώσεις προκάλεσε η εμφάνιση του Akyla στον Α' Ημιτελικό της Eurovision, το βράδυ της Τρίτης (12/5) με το BBC να χαρακτηρίζει τη σκηνική του παρουσία ως την «πιο φιλόδοξη της βραδιάς».

Σύμφωνα με το βρετανικό μέσο, η ελληνική συμμετοχή ξεχώρισε για τον έντονο συμβολισμό και τις πολυεπίπεδες πολιτιστικές αναφορές της, αντλώντας έμπνευση από την αρχαία ελληνική γλυπτική, την παράδοση του πλεξίματος, αλλά και από τη μοναδική μέχρι σήμερα νίκη της Ελλάδας στον διαγωνισμό με την Έλενα Παπαρίζου.

Η αναφορά στην Έλενα Παπαρίζου/Φωτογραφία: Instagram/akylas

Το τραγούδι «Ferto», με το οποίο διαγωνίζεται ο Akylas, εστιάζει - όπως σημειώνει το BBC - στην αντίθεση ανάμεσα στον υλισμό και την κουλτούρα των social media με τις οικονομικές δυσκολίες που βίωσαν πολλές ελληνικές οικογένειες κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης της περιόδου 2009-2018.

Η εμφάνιση του Akyla στον Α' Ημιτελικό της Eurovision 2026:

Το BBC κατατάσσει τον Έλληνα καλλιτέχνη ανάμεσα στους ισχυρότερους διαγωνιζόμενους της φετινής διοργάνωσης, σημειώνοντας ωστόσο ότι η Φινλανδία εξακολουθεί να θεωρείται το μεγάλο φαβορί από τις στοιχηματικές εταιρείες, συγκεντρώνοντας πιθανότητες νίκης που φτάνουν το 34%.

«Η Ελλάδα δεν απέχει πολύ από τη νίκη»

Σε ένα εκτενές άρθρο, μία ημέρα πριν τον Α' Ημιτελικό, το BBC αναφέρθηκε και πάλι στις χώρες που θα συμμετείχαν, αναφέροντας για τον Akyla τα εξής: «Προς το παρόν είναι το φαβορί (σσ. Φινλανδία) για τη νίκη αλλά η Ελλάδα δεν απέχει πολύ. Στέλνουν τον Akyla, ο οποίος έκανε το ασυνήθιστο βήμα να συνδυάσει παραδοσιακά ελληνικά όργανα με ηχητικά εφέ τύπου Super Mario και έναν συναρπαστικό ρυθμό house. Με τίτλο Ferto, το τραγούδι του αρχικά μοιάζει με ύμνο στη φήμη, ''Θέλω δόξα, αιωνιότητα και χρήματα''. Και στη συνέχεια, η μουσική σβήνει και ο Akylas τραγουδάει απευθείας στη μητέρα του, η οποία τον μεγάλωσε μόνη της κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. ''[Θα] φροντίσω να μην μας λείψουν ποτέ ξανά'', υπόσχεται».

