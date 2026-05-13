TV & MEDIA
TV & Media

BBC για Akyla: «Ένας από τους ισχυρότερους φετινούς διαγωνιζόμενους»

Το βρετανικό μέσο αναφέρθηκε για δεύτερη φορά, με ιδιαίτερα κολακευτικά σχόλια, στον Akyla, ο οποίος ενθουσίασε το κοινό του Α' Ημιτελικού και πήρε την πρόκριση για τον τελικό του Σαββάτου

The LiFO team
The LiFO team
AKYLAS BBC EUROVISION 2026 Facebook Twitter
Φωτογραφία: Instagram/akylas
0

Θετικές εντυπώσεις προκάλεσε η εμφάνιση του Akyla στον Α' Ημιτελικό της Eurovision, το βράδυ της Τρίτης (12/5) με το BBC να χαρακτηρίζει τη σκηνική του παρουσία ως την «πιο φιλόδοξη της βραδιάς».

Σύμφωνα με το βρετανικό μέσο, η ελληνική συμμετοχή ξεχώρισε για τον έντονο συμβολισμό και τις πολυεπίπεδες πολιτιστικές αναφορές της, αντλώντας έμπνευση από την αρχαία ελληνική γλυπτική, την παράδοση του πλεξίματος, αλλά και από τη μοναδική μέχρι σήμερα νίκη της Ελλάδας στον διαγωνισμό με την Έλενα Παπαρίζου.

BBC AKYLAS EUROVISION Facebook Twitter
Η αναφορά στην Έλενα Παπαρίζου/Φωτογραφία: Instagram/akylas

Το τραγούδι «Ferto», με το οποίο διαγωνίζεται ο Akylas, εστιάζει - όπως σημειώνει το BBC - στην αντίθεση ανάμεσα στον υλισμό και την κουλτούρα των social media με τις οικονομικές δυσκολίες που βίωσαν πολλές ελληνικές οικογένειες κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης της περιόδου 2009-2018.

Η εμφάνιση του Akyla στον Α' Ημιτελικό της Eurovision 2026:

Το BBC κατατάσσει τον Έλληνα καλλιτέχνη ανάμεσα στους ισχυρότερους διαγωνιζόμενους της φετινής διοργάνωσης, σημειώνοντας ωστόσο ότι η Φινλανδία εξακολουθεί να θεωρείται το μεγάλο φαβορί από τις στοιχηματικές εταιρείες, συγκεντρώνοντας πιθανότητες νίκης που φτάνουν το 34%.

«Η Ελλάδα δεν απέχει πολύ από τη νίκη»

Σε ένα εκτενές άρθρο, μία ημέρα πριν τον Α' Ημιτελικό, το BBC αναφέρθηκε και πάλι στις χώρες που θα συμμετείχαν, αναφέροντας για τον Akyla τα εξής: «Προς το παρόν είναι το φαβορί (σσ. Φινλανδία) για τη νίκη αλλά η Ελλάδα δεν απέχει πολύ. Στέλνουν τον Akyla, ο οποίος έκανε το ασυνήθιστο βήμα να συνδυάσει παραδοσιακά ελληνικά όργανα με ηχητικά εφέ τύπου Super Mario και έναν συναρπαστικό ρυθμό house. Με τίτλο Ferto, το τραγούδι του αρχικά μοιάζει με ύμνο στη φήμη, ''Θέλω δόξα, αιωνιότητα και χρήματα''. Και στη συνέχεια, η μουσική σβήνει και ο Akylas τραγουδάει απευθείας στη μητέρα του, η οποία τον μεγάλωσε μόνη της κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. ''[Θα] φροντίσω να μην μας λείψουν ποτέ ξανά'', υπόσχεται».

Eurovision 2026: Ποιες χώρες πέρασαν στον τελικό από τον Α' ημιτελικό 

  1. Ελλάδα: Akylas – Ferto
  2. Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin
  3. Βέλγιο: ESSYLA – Dancing on the Ice
  4. Σουηδία: FELICIA – My System
  5. Μολδαβία: Satoshi – Viva, Moldova!
  6. Ισραήλ: Noam Bettan – Michelle
  7. Σερβία: LAVINA – Kraj Mene
  8. Κροατία: LELEK – Andromeda
  9. Λιθουανία: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más
  10. Πολωνία: ALICJA – Pray
TV & Media

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο Στίβεν Κόλμπερτ φίλησε τον Πέδρο Πασκάλ και την Τζούλια Λούις-Ντρέιφους στο The Late Show

TV & Media / Ο Στίβεν Κόλμπερτ φίλησε τον Πέδρο Πασκάλ και την Τζούλια Λούις-Ντρέιφους στο The Late Show

Λίγες μέρες πριν από το οριστικό φινάλε του The Late Show, ο Στίβεν Κόλμπερτ συνεχίζει το πιο απρόβλεπτο τηλεοπτικό του αντίο, μετά το φιλί του με τον Τζίμι Φάλον και την επανένωση των μεγάλων παρουσιαστών του late night.
THE LIFO TEAM
Eurovision 2026 - Α' Ημιτελικός: Οι LELEK εντυπωσίασαν με την ethno pop εμφάνιση και το «Andromeda»

TV & Media / Eurovision 2026 - Α' Ημιτελικός: Οι LELEK εντυπωσίασαν με την ethno pop εμφάνιση και το «Andromeda»

Το «Andromeda» συγκαταλέγεται ήδη ανάμεσα στα τραγούδια που κινούνται καλά στα στοιχήματα, με πολλούς να θεωρούν ότι οι LELEK έχουν καταφέρει να συνδυάσουν με επιτυχία την παράδοση με έναν σύγχρονο ευρωπαϊκό ήχο
THE LIFO TEAM
Οι παρουσιαστές του late night μαζεύτηκαν γύρω από τον Στίβεν Κόλμπερτ πριν σβήσει το Late Show

TV & Media / Ο Τζίμι Κίμελ, ο Τζίμι Φάλον, ο Τζον Όλιβερ και ο Σεθ Μάιερς βρέθηκαν στο πλατό του Στίβεν Κόλμπερτ λίγο πριν από το τελευταίο Late Show

Λίγο πριν πέσει η αυλαία για το Late Show, το Strike Force Five ξαναβρέθηκε στο πλατό και μετέτρεψε το αντίο του Κόλμπερτ σε σχόλιο για την κρίση του late night, το YouTube, τα τηλεοπτικά δίκτυα και τον πιο εμμονικό τηλεθεατή τους: τον Ντόναλντ Τραμπ.
THE LIFO TEAM
 
 