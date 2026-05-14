Το «La Casa de Papel» επιστρέφει - «Η επανάσταση δεν τελείωσε ακόμη»

Βίντεο που δημοσίευσε η Netflix Greece έχει ξεσηκώσει τους fans της ισπανικής σειράς «La Casa de Papel», καθώς υπόσχεται μια φιλόδοξη συνέχεια της μεγαλύτερης και δημοφιλέστερης ληστείας.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο σύντομο βίντεο: «η επανάσταση δεν τελείωσε ακόμα» και «το επόμενο σχέδιο είναι ήδη σε κίνηση».

Ωστόσο, ακόμη δεν είναι ξεκάθαρο εάν πρόκειται για την 6η σεζόν της σειράς.

Στο ίδιο πλαίσιο, η ισπανική εφημερίδα EL PAÍS, μέσω άρθρου της πριν ένα μήνα, αποκάλυψε ότι η Netflix σχεδιάζει ένα ακόμη spin-off, αυτή τη φορά με επίκεντρο τον συνταγματάρχη Luis Tamayo, έναν χαρακτήρα που εμφανίστηκε στις μεταγενέστερες σεζόν της σειράς. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το νέο project βρίσκεται ήδη σε φάση γυρισμάτων και θα αποτελείται από τέσσερα επεισόδια.

Ο χαρακτήρας του Tamayo, τον οποίο υποδύεται ο Fernando Cayo, εισήχθη στη σειρά όταν η ιστορία μεταφέρθηκε στην πλατφόρμα της Netflix, μετά την αρχική της πορεία στο ισπανικό κανάλι Antena 3. Στο νέο project αναμένεται να δοθεί έμφαση στον ρόλο του ως εκπροσώπου των μυστικών υπηρεσιών, κατά την περίοδο της μεγάλης ληστείας στην Τράπεζα της Ισπανίας.

Το νέο αυτό spin-off έρχεται ως συνέχεια της στρατηγικής επέκτασης του σύμπαντος της σειράς, μετά την επιτυχία του Berlin, το οποίο αποτελεί την πρώτη μεγάλη απόπειρα διεύρυνσης της ιστορίας με επίκεντρο έναν δευτερεύοντα αλλά ιδιαίτερα δημοφιλή χαρακτήρα.

Υπενθυμίζεται πως η δεύτερη σεζόν της σειράς με τίτλο «Berlin and the Lady with an Ermine» κάνει πρεμιέρα σήμερα, 15 Μαΐου.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η Netflix φαίνεται να επιδιώκει τη δημιουργία ενός ευρύτερου franchise γύρω από το αρχικό concept, αξιοποιώντας τόσο νέες όσο και ήδη γνωστές ιστορίες, με στόχο να διατηρήσει ζωντανό το ενδιαφέρον του κοινού για το σύμπαν της σειράς.

Με πληροφορίες από El Pais, Netflix Greece