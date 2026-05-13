Ο Στίβεν Κόλμπερτ φίλησε τον Πέδρο Πασκάλ και την Τζούλια Λούις-Ντρέιφους στο The Late Show

Λίγες μέρες πριν από το οριστικό φινάλε του The Late Show, ο Στίβεν Κόλμπερτ συνεχίζει το πιο απρόβλεπτο τηλεοπτικό του αντίο, μετά το φιλί του με τον Τζίμι Φάλον και την επανένωση των μεγάλων παρουσιαστών του late night.

The LiFO team
φωτογραφία: CBS
Ο Στίβεν Κόλμπερτ φαίνεται πως αποχαιρετά το The Late Show με τον πιο απρόβλεπτο τρόπο: μοιράζοντας φιλιά στους καλεσμένους του.

Στο επεισόδιο της Τρίτης, η Τζούλια Λούις-Ντρέιφους και ο Πέδρο Πασκάλ βρέθηκαν καλεσμένοι στην εκπομπή του CBS και δεν άφησαν ασχολίαστο το φιλί που είχε ανταλλάξει ο Κόλμπερτ με τον Τζίμι Φάλον το προηγούμενο βράδυ.

Η αρχή έγινε τη Δευτέρα, όταν ο Φάλον, ο Τζίμι Κίμελ, ο Τζον Όλιβερ και ο Σεθ Μάιερς εμφανίστηκαν μαζί στο The Late Show, στο πλαίσιο της αποχαιρετιστήριας εβδομάδας του Κόλμπερτ. Η κοινή τους εμφάνιση είχε τον αέρα μιας μικρής επανένωσης του Strike Force Five, της ομάδας των παρουσιαστών που είχε δημιουργηθεί την περίοδο της απεργίας των σεναριογράφων.


Κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού, η συζήτηση πήγε στο αν οι παρουσιαστές έχουν φιλήσει ποτέ καλεσμένο τους στην κάμερα. Ο Κόλμπερτ κοίταξε τον Φάλον, εκείνος του είπε ότι μάλλον απλώς θέλει να τον φιλήσει, και ο οικοδεσπότης του The Late Show τον τράβηξε κοντά του για ένα φιλί.

Μία μέρα μετά, η Τζούλια Λούις-Ντρέιφους ζήτησε να ξαναπαιχτεί το απόσπασμα και άφησε να εννοηθεί ότι ήθελε κι εκείνη να μπει στη λίστα. «Δεν βλέπει κανείς. Είναι μόνο μεταξύ μας», είπε αστειευόμενη, πριν φιλήσει τον Κόλμπερτ, με το κοινό να ξεσπά σε χειροκροτήματα.

Ο Κόλμπερτ είχε ήδη αποκαλύψει ότι στη διάρκεια της εκπομπής έχει φιλήσει, μεταξύ άλλων, τη Σάλι Φιλντ, την Έλεν Μίρεν, την Άλισον Τζάνεϊ, τον Τζεφ Ντάνιελς και τον Άντριου Γκάρφιλντ. Αυτή τη φορά, όμως, το αστείο πήρε τη μορφή ενός μεγάλου τηλεοπτικού αποχαιρετισμού.

Λίγο αργότερα, ο Πέδρο Πασκάλ κάθισε απέναντι από τον παρουσιαστή και έδειξε πως ήθελε κι εκείνος το δικό του τηλεοπτικό φιλί. Οι δύο άνδρες φιλήθηκαν μπροστά στο κοινό, με τον Πασκάλ να σχολιάζει: «Ζήλεψα».

Ο Κόλμπερτ απάντησε στο ίδιο ύφος: «Δεν υπάρχει λόγος. Όποτε θέλεις. Αυτά τα χείλη σύντομα θα είναι ελεύθερα».

Το The Late Show With Stephen Colbert θα προβάλει το τελευταίο του επεισόδιο στις 21 Μαΐου, κλείνοντας μια διαδρομή 11 σεζόν στο CBS και μια μεγάλη εποχή για το αμερικανικό late night. Τις τελευταίες μέρες, ο Κόλμπερτ έχει καλέσει φίλους, συναδέλφους και πρόσωπα που συνδέθηκαν με την τηλεοπτική του πορεία, μετατρέποντας το φινάλε σε ένα ιδιότυπο, δημόσιο αντίο.

Η αποχαιρετιστήρια ατμόσφαιρα έχει πάρει και μορφή late-night αλληλεγγύης. Ο Τζίμι Κίμελ και ο Τζίμι Φάλον αναμένεται να προβάλουν επαναλήψεις τη βραδιά του τελευταίου επεισοδίου, αφήνοντας τον Κόλμπερτ χωρίς άμεσο ανταγωνισμό στην τελευταία του εμφάνιση.

Οι παρουσιαστές του late night μαζεύτηκαν γύρω από τον Στίβεν Κόλμπερτ πριν σβήσει το Late Show

TV & Media / Ο Τζίμι Κίμελ, ο Τζίμι Φάλον, ο Τζον Όλιβερ και ο Σεθ Μάιερς βρέθηκαν στο πλατό του Στίβεν Κόλμπερτ λίγο πριν από το τελευταίο Late Show

Λίγο πριν πέσει η αυλαία για το Late Show, το Strike Force Five ξαναβρέθηκε στο πλατό και μετέτρεψε το αντίο του Κόλμπερτ σε σχόλιο για την κρίση του late night, το YouTube, τα τηλεοπτικά δίκτυα και τον πιο εμμονικό τηλεθεατή τους: τον Ντόναλντ Τραμπ.
THE LIFO TEAM
Ο Στίβεν Κόλμπερτ αποχαιρετά το Late Show μαζί με τους μεγάλους παρουσιαστές του αμερικανικού late night

TV & Media / Ο Στίβεν Κόλμπερτ αποχαιρετά το Late Show μαζί με τους μεγάλους παρουσιαστές του αμερικανικού late night

Λίγο πριν από το φινάλε του Late Show στις 21 Μαΐου, ο Στίβεν Κόλμπερτ φέρνει στην ίδια σκηνή τους Τζίμι Φάλον, Τζίμι Κίμελ, Τζον Όλιβερ και Σεθ Μάγερς, ενώ λίγες ημέρες μετά επιστρέφει και ο Ντέιβιντ Λέτερμαν.
THE LIFO TEAM

Eurovision 2026 - Α' Ημιτελικός: Οι LELEK εντυπωσίασαν με την ethno pop εμφάνιση και το «Andromeda»

TV & Media / Eurovision 2026 - Α' Ημιτελικός: Οι LELEK εντυπωσίασαν με την ethno pop εμφάνιση και το «Andromeda»

Το «Andromeda» συγκαταλέγεται ήδη ανάμεσα στα τραγούδια που κινούνται καλά στα στοιχήματα, με πολλούς να θεωρούν ότι οι LELEK έχουν καταφέρει να συνδυάσουν με επιτυχία την παράδοση με έναν σύγχρονο ευρωπαϊκό ήχο
THE LIFO TEAM
Το Euphoria μπήκε στο OnlyFans και οι πραγματικές δημιουργοί αντιδρούν

TV & Media / Το Euphoria μπήκε στο OnlyFans και οι πραγματικές δημιουργοί αντιδρούν

Στην τρίτη σεζόν του Euphoria, η Κάσι της Σίντνεϊ Σουίνι ξεκινά λογαριασμό στο OnlyFans για να χρηματοδοτήσει τον γάμο της με τον Νέιτ. Δημιουργοί που εργάζονται πραγματικά στην πλατφόρμα κατηγορούν τώρα τη σειρά του HBO ότι παρουσιάζει την εργασία στο σεξ σαν καρικατούρα, αναπαράγοντας στερεότυπα που οι ίδιες προσπαθούν εδώ και χρόνια να πολεμήσουν.
THE LIFO TEAM
 
 