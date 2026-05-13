Eurovision 2026: «Ευχαριστώ πολύ Ευρώπη» - Η πρώτη ανάρτηση του Akyla μετά την πρόκριση στον τελικό

Ο Akylas πραγματοποίησε μία εκρηκτική εμφάνιση εξασφαλίζοντας το πολυπόθητο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου

Φωτ. Akylas στη σκηνή της Eurovision 2026
Την πρώτη ανάρτησή του στα social media έκανε λίγες ώρες μετά την πρόκρισή του στον τελικό της Eurovision 2026 ο Akylas.

Ο Akylas το βράδυ της Τρίτης πραγματοποίησε μία εκρηκτική εμφάνιση και ξεσήκωσε την αρένα της Βιέννης, εξασφαλίζοντας το πολυπόθητο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της φετινής Eurovision.

Μέσω μίας ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο νεαρός καλλιτέχνης εξέφρασε τη χαρά και τη συγκίνησή του για την πρόκριση της Ελλάδας στον τελικό, σημειώνοντας μεταξύ άλλων «ζω την καλύτερη φάση της ζωής μου».

 Αξίζει να σημειωθεί, πως η πρόκριση αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει τη θετική πορεία που έχει η ελληνική συμμετοχή στη φετινή Eurovision, με τον Akyla να συγκαταλέγεται ήδη ανάμεσα στα ονόματα που συζητιούνται έντονα για την πρώτη θέση.

 Η πρώτη ανάρτηση του Akyla μετά την πρόκριση στον τελικό της Eurovision

Eurovision 2026: Ποιες χώρες πέρασαν στον τελικό από τον Α' ημιτελικό 

  1. Ελλάδα: Akylas – Ferto
  2. Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin
  3. Βέλγιο: ESSYLA – Dancing on the Ice
  4. Σουηδία: FELICIA – My System
  5. Μολδαβία: Satoshi – Viva, Moldova!
  6. Ισραήλ: Noam Bettan – Michelle
  7. Σερβία: LAVINA – Kraj Mene
  8. Κροατία: LELEK – Andromeda
  9. Λιθουανία: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más
  10. Πολωνία: ALICJA – Pray
 
