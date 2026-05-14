«Εμείς είμαστε η νέα τηλεόραση» λέει το YouTube

Η τηλεόραση δεν εξαφανίστηκε. Απλώς άλλαξε διεύθυνση.

Στο φετινό Brandcast στη Νέα Υόρκη, το YouTube παρουσίασε μια σειρά από νέες εκπομπές και αποκλειστικές παραγωγές, δείχνοντας ότι δεν θέλει πια να αντιμετωπίζεται απλώς ως η πλατφόρμα όπου ανεβαίνουν βίντεο. Θέλει να γίνει το μέρος όπου χτίζεται η νέα τηλεόραση.

Με παρουσιαστή τον Τρέβορ Νόα, εμφανίσεις της Άλεξ Κούπερ, του Καρίμ Ράχμα, του Ντουέιν Γουέιντ και άλλων γνωστών προσώπων του ψηφιακού οικοσυστήματος, η βραδιά έμοιαζε όλο και λιγότερο με τεχνολογική παρουσίαση και όλο και περισσότερο με upfront τηλεοπτικού δικτύου. Μόνο που εδώ τα "κανάλια" δεν είναι κανάλια. Είναι άνθρωποι με κοινό, δικές τους κοινότητες και προσωπικά σύμπαντα.

Ο Τρέβορ Νόα, πρώην παρουσιαστής του The Daily Show, ανακοίνωσε το Trevor Noah's World Tour, μια ταξιδιωτική σειρά που θα ακολουθεί την παγκόσμια περιοδεία του, συνδυάζοντας κωμωδία, τοπικές ιστορίες, φαγητό και κουλτούρα. Η παρουσία του είχε ιδιαίτερη σημασία: ένας άνθρωπος που έγινε παγκόσμιο τηλεοπτικό πρόσωπο εμφανίζεται τώρα ως σύμβολο της μετακίνησης προς το YouTube.

Η Άλεξ Κούπερ, γνωστή από το Call Her Daddy, παρουσίασε νέες παραγωγές για το Unwell Network, ανάμεσά τους reality διαγωνισμούς, μικροσειρές και ένα ντοκιμαντέρ για την προετοιμασία του Met Gala. Ο Καρίμ Ράχμα, δημιουργός του Subway Takes, ανακοίνωσε το Keep the Meter Running, μια σειρά όπου μπαίνει σε ταξί της Νέας Υόρκης και ζητά από τον οδηγό να τον πάει στο αγαπημένο του μέρος. Οι Dude Perfect επιστρέφουν με νέο Squad Games, ενώ ο Ντουέιν Γουέιντ συνεχίζει το Fly on the Wall.

Το ενδιαφέρον δεν βρίσκεται μόνο στα ονόματα. Βρίσκεται στη μετατόπιση. Το YouTube δεν προσπαθεί πια να μιμηθεί την τηλεόραση φτιάχνοντας απλώς δικές του ακριβές παραγωγές. Παίρνει πρόσωπα που έχουν ήδη κοινό και τα παρουσιάζει ως εκπομπές, σεζόν, φόρμες και μικρά τηλεοπτικά σύμπαντα.

Με αυτή την έννοια, οι creators δεν αντιμετωπίζονται πια απλώς ως influencers που ανεβάζουν περιεχόμενο. Αντιμετωπίζονται ως τα νέα κανάλια. Η Άλεξ Κούπερ δεν φέρνει μόνο ένα podcast. Φέρνει ένα ολόκληρο δίκτυο. Ο Τρέβορ Νόα δεν φέρνει μόνο τη φήμη του από την τηλεόραση. Φέρνει ένα κοινό που τον ακολουθεί από πλατφόρμα σε πλατφόρμα. Ο Καρίμ Ράχμα δεν φέρνει απλώς ένα viral format. Φέρνει έναν τρόπο αφήγησης που γεννήθηκε στον δρόμο και στο internet.

Το YouTube έχει λόγο να μιλά με αυτοπεποίθηση. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει το μεγαλύτερο streaming περιβάλλον στις ΗΠΑ ως προς τον χρόνο θέασης, ενώ όλο και περισσότεροι χρήστες το βλέπουν πλέον στην τηλεόραση του σαλονιού, όχι μόνο στο κινητό ή στο laptop. Αυτό αλλάζει και τη γλώσσα του. Δεν πουλά πια μόνο βίντεο. Πουλά πρόγραμμα.

Η διαφορά είναι ότι το νέο πρόγραμμα δεν φτιάχνεται γύρω από κανάλια, αλλά γύρω από πρόσωπα. Δεν περιμένει τον θεατή στις 9 το βράδυ. Τον βρίσκει εκεί όπου ήδη βρίσκεται: ανάμεσα σε podcasts, clips, σειρές, ταξιδιωτικές εκπομπές, αθλητικά projects, comedy shows και μικρές παραγωγές που μοιάζουν περισσότερο με τηλεόραση απ' όσο θέλαμε ίσως να παραδεχτούμε.

Η βραδιά έκλεισε με εμφάνιση της Τσάπελ Ρόαν, μιας pop star που είχε ήδη δημιουργήσει περιεχόμενο στο YouTube πριν γίνει παγκόσμιο όνομα. Δεν ήταν απλώς μουσικό φινάλε. Ήταν το πιο καθαρό παράδειγμα πάνω στο οποίο στηρίζεται όλο το επιχείρημα της πλατφόρμας: η νέα ψυχαγωγία δεν ζητά πάντα άδεια από την παλιά τηλεόραση. Μπορεί να ξεκινήσει από ένα κανάλι, ένα πρόσωπο, ένα κοινό, ένα format και μετά να μεγαλώσει μέχρι να μοιάζει με prime time.

Το YouTube δεν λέει απλώς ότι έχει πολλούς θεατές. Λέει ότι εκεί βρίσκεται πλέον η τηλεόραση που βλέπουμε ήδη, ακόμη κι αν δεν την ονομάζουμε έτσι.

Με στοιχεία από The Hollywood Reporter, The Verge