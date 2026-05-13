Eurovision 2026: Ο λόγος που η Sertab Erener αρνήθηκε να εμφανιστεί στον τελικό του Σαββάτου

Η δημοφιλής τραγουδίστρια κέρδισε τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision το 2003 με το τραγούδι «Every Way That I Can» φέρνοντας την πρωτιά στην Τουρκία

Φωτ. αρχείου από τη Eurovision 2026 / EPA
Η Sertab Erener αρνήθηκε να εμφανιστεί στον τελικό της Eurovision 2026 στη Βιέννη, το βράδυ του Σαββάτου.

Μέσα από δηλώσεις της στο Wiwibloggs, η νικήτρια της Eurovision του 2003 με το τραγούδι «Every Way That I Can», ανέφερε πως ο βασικός λόγος που δεν θέλησε να συμμετάσχει, σχετίζεται με την τρέχουσα πολιτική κατάσταση παγκοσμίως.

Έτσι, παρότι είχε δεχτεί πρόταση να τραγουδήσει στη σκηνή της Eurovision κατά τη διάρκεια του τελικού, προτίμησε να μην παρευρεθεί. Παράλληλα, σημείωσε ότι την ίδια ημέρα έχει προγραμματισμένη και δική της συναυλία.

Αξίζει να σημειωθεί πως δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τους λόγους της απόφασής της, ωστόσο το δημοσίευμα συνδέει πιθανώς τη στάση της με τη συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό.

Eurovision 2026 - Sertab Erener: «Θα σας πω κάτι που δεν το γνωρίζετε»

«Θα σας πω κάτι που δεν το γνωρίζετε. Με προσκάλεσαν στη Βιέννη για την βραδιά του μεγάλου τελικού για να τραγουδήσω στη σκηνή της Eurovision», ανέφερε αρχικά.

«Όμως λόγω της τρέχουσας πολιτικής κατάστασης στον κόσμο, δεν ήθελα να είμαι εκεί. Έχω άλλωστε ήδη δική μου συναυλία στις 16 Μαΐου», κατέληξε.

 
