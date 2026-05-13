Τηλεθέαση Eurovision 2026: Η ηλικιακή ομάδα που έφτασε ίσως για πρώτη φορά το 70%

Εντυπωσιακά ήταν τα ποσοστά τηλεθέασης που κατέγραψε ο Α΄ Ημιτελικός της Eurovision 2026 με τον Ακύλα και το τραγούδι «Ferto», να περνούν πρώτοι στον τελικό.

Σύμφωνα με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤnews, η τηλεθέαση της βραδιάς της 12ης Μαΐου σημείωσε μέσο μερίδιο 37,7%, ενώ στο δυναμικό κοινό (18-54) το ποσοστό εκτοξεύτηκε στο 47,7%.

Εντυπωσιακά ήταν τα νούμερα στις μικρότερες ηλικίες. Όπως αναφέρθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, η τηλεθέαση σε ηλικίες έως 17 ετών έφτασε το 70%, ένα ποσοστό που, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ενδέχεται να μην έχει καταγραφεί ξανά στο παρελθόν.

Σημειώνεται ότι στο τρίλεπτο της εμφάνισης του «Ferto» άγγιξε το ποσοστό έφτασε το 43%, ενώ την ώρα ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων η τηλεθέαση ανέβηκε ακόμη περισσότερο, φτάνοντας το 44%.

Η φετινή ελληνική συμμετοχή φαίνεται πως κατάφερε να κερδίσει κυρίως το νεανικό κοινό, με το «Ferto» να εξελίσσεται σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα τραγούδια της φετινής διοργάνωσης στα social media και στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Eurovision 2026 - Akylas: Οι πρώτες του δηλώσεις μετά την πρόκριση στον τελικό

Ο Akylas επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί στον χθεσινό Α' Ημιτελικό της Eurovision 2026 και κατάφερε με το «Ferto» να εξασφαλίσει το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου (16/5).

Στις πρώτες του δηλώσεις στην ΕΡΤ μετά την πρόκριση στον τελικό, ο Akylas εμφανίστηκε ικανοποιημένος με την επίδοσή του στον α' ημιτελικό της Eurovision 2026 και για τον κόσμο που χόρευε σε ρυθμούς «Ferto»

«Ελλάδα, τα καταφέραμε. Δεν το πιστεύω. Πραγματικά είμαι τόσο, τόσο χαρούμενος που πάμε τελικό. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο συγκινημένος είμαι αυτή τη στιγμή και πόσο περήφανος νιώθω. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου δώσατε αυτή την ευκαιρία να σας εκπροσωπήσω όλους εσάς και υπόσχομαι να σας κάνω περήφανους. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Το πίστευα πολύ ότι θα τα θα καταφέρουμε να προκριθούμε….Είναι απίστευτο, είναι τόσο μαγικό να είσαι πάνω σε αυτό το stage. Υπήρχε τόσος κόσμος από κάτω, τσίριζε… Πάμε το Σάββατο να τους δείξουμε πώς γίνεται» ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο Akylas.

