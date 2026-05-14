Για τον Akyla και τη Eurovision 2026 μίλησε η ηθοποιός Έφη Παπαθεοδώρου.

Είχε γίνει γνωστό πως θα έβγαινε βίντεοκλιπ στο οποίο θα συμμετείχε η «Θεοπούλα» από τη σειρά «Στο Παρά 5».

Η ηθοποιός Έφη Παπαθεοδώρου, που έχει συνδεθεί με τον εμβληματικό ρόλο της στη δημοφιλή σειρά, θα εμφανιζόταν στο βίντεοκλιπ, όπως η ίδια αποκάλυψε, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της για τη συνεργασία αυτή.

«Θα αντιπροσωπεύσω αυτό το θαυμάσιο παιδί. Ο Γιώργος Καπουτζίδης μου το πρότεινε, οπότε την Πέμπτη θα πάω Αθήνα και θα κάνουμε μέσα στην εβδομάδα το βίντεοκλιπ. Ελπίζω να βγει καλό και να κερδίσει ο Akylas γιατί το αξίζει», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά τον περασμένο μήνα.

Έφη Παπαθεοδώρου: Ο λόγος που δεν την είδαμε με τον Akyla στη Eurovision 2026

Ωστόσο, η αγαπημένη ηθοποιός τελικά δεν εμφανίστηκε στο πλευρό του Akyla, γεγονός που προκάλεσε απορίες και ερωτήματα.

Η Έφη Παπαθεοδώρου μίλησε στην εκπομπή Buongiorno και τον Χρήστο Λυσσέα και αποκάλυψε πως ούτε η ίδια γνωρίζει τον λόγο που τελικά δεν προβλήθηκε το συγκεκριμένο απόσπασμα.

«Καλύτερα να ρωτήσετε τα παιδιά για το τι έγινε και όχι εμένα. Δεν ήταν θέμα δικό μας, ήταν θέμα της παραγωγής. Δεν επικοινώνησαν μαζί μου. Τους εύχομαι καλή επιτυχία. Δεν γνωρίζω λεπτομέρειες, ρωτήστε τον Akyla να σας πει» απάντησε η γνωστή ηθοποιός.

Και σε ερώτηση αν είδε τον Akyla στην σκηνή της Eurovision 2026 στον πρώτο ημιτελικό, είπε: «Τον είδα πολύ λίγο γιατί ήταν αργά και κουράστηκα. Τον Akyla τον είδα, τους άλλους δεν τους είδα. Είναι κάτι ξεχωριστό».