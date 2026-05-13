Survivor: Στον Άγιο Δομίνικο η οικογένεια του Σταύρου Φλώρου - Τι είπε στη μητέρα του

Εξετάζεται το σενάριο διακομιδής του σε ειδικό κέντρο αποκατάστασης των ΗΠΑ - Ο Σταύρος Φλώρος επικοινώνησε με τη μητέρα του

Στον Άγιο Δομίνικο μεταβαίνει η οικογένεια του Σταύρου Φλώρου, παίκτη του φετινού Survivor, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια ψαροντούφεκου.

Οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο πως στο νησί της Καραϊβικής αναμένεται να ταξιδέψει η αδελφή του, ο σύζυγός της και η θεία του διαγωνιζόμενου του Survivor, καθώς και οι γονείς του.

Όπως αναφέρει σχετικά ο ΑΝΤ1 και η εκπομπή «Το Πρωινό», ο Σταύρος Φλώρος επικοινώνησε με τη μητέρα του μετά το σοβαρό ατύχημά του. Σε δήλωσή της, η μητέρα του είπε «μίλησα με τον γιο μου σε κανονική κλήση. Είναι χαρούμενος που ζει. Μου είπε "μαμά τι να στεναχωριέμαι. Ζω, τα άλλα θα τα δούμε". Ακουγόταν καλά. Να περάσει και η σημερινή ημέρα».

Survivor: Νέες δηλώσεις από τους γονείς του Σταύρου Φλώρου

Την ίδια ώρα, ο πατέρας και η μητέρα του Σταύρου Φλώρου μίλησαν στον Alpha, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως το «παιδί τους είχε κανονικά τη σημαδούρα του, όσο έκανε ψαροντούφεκο».

Ο πατέρας του νεαρού διαγωνιζόμενου στο Survivor σημείωσε: «θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι από την αρχή, γιατί ακούγονται πολλά. Τα παιδιά είχαν σημαδούρα. Ο γιος μου είχε πάει για ψαροντούφεκο με συμπαίκτη του και τηρούσαν τα μέτρα ασφαλείας. Δεν ξέρω εάν τη σημαδούρα την κρατούσε το δικό μου παιδί ή ο συμπαίκτης του, αλλά υπήρχε κανονικά».

«Οι προπέλες του σκάφους χτύπησαν το παιδί μου από πίσω. Η αιμορραγία ήταν ακατάσχετη. Πέρασαν τουλάχισον 20 λεπτά για να έρθει το ασθενοφόρο και άλλα 20 μέχρι να φτάσουν στο νοσοκομείο. Το παιδί μου, αυτή τη στιγμή, ζει από θαύμα» διευκρίνισε επισης ο πατέρας του.

«Μπήκε στο χειρουργείο για έξι ώρες. Δυστυχώς, οι γιατροί δεν μπόρεσαν να σώσουν το αριστερό του πόδι, έγινε ακρωτηριασμός. Τώρα το βάρος πέφτει στο δεξί του πόδι. Έχει σοβαρά τραύματα και θα γίνουν κι άλλα χειρουργεία για να καταφέρουν να σώσουν τον αστράγαλο. Από την παραγωγή μάς ενημέρωσαν αμέσως για τον τραυματισμό, ενώ επικοινώνησε μαζί μας και ο κ. Γιώργος Λιανός. Ήταν συνεχώς εκεί, δίπλα στο παιδί μου σε όλη αυτήν την περιπέτεια. Μας ενημέρωσαν ότι το παιδί έχει τις αισθήσεις του» κατέληξε.

Η μητέρα του Σταύρου Φλώρου είπε με τη σειρά της: «Τα παιδιά είχαν μαζί τους σημαδούρα, όπως προβλέπεται. Δεν ξέρω εάν εκείνη τη στιγμή την κρατούσε το παιδί μου ή ο συμπαίκτης του. Το σκάφος ήταν αυτό που παραβίασε τα όρια και έπεσε πάνω τους. Το παιδί μου είναι πολυτραυματίας. Οι γιατροί αναγκάστηκαν να προχωρήσουν σε ακρωτηριασμό στο αριστερό του πόδι από το γόνατο και κάτω. Έχει σοβαρά τραύματα στο δεξί πόδι και οι γιατροί θα δώσουν μάχη στα επόμενα χειρουργεία για να καταφέρουν να σώσουν τον αστράγαλο. Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, το παιδί μου δεν μπήκε στη ΜΕΘ. Σήμερα φεύγουμε για τον Άγιο Δομίνικο».

Survivor: Η νέα ανακοίνωση για την υγεία του Σταύρου Φλώρου

Το απόγευμα της Τρίτης (12/5), η Acun Medya εξέδωσε νέα ανακοίνωση σχετικά με την κατάσταση υγείας του Σταύρου Φλώρου, τονίζοντας πως ο παίκτης του Survivor νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

«Εκτός κινδύνου και σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται ο 22χρονος Σταύρος Φλώρος, παίκτης του Survivor, μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη χθες 11 Μαΐου. Ο ίδιος έχει ανακτήσει πλήρως τις αισθήσεις του και παρακολουθείται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.Σε συνεργασία με το ιατρικό επιτελείο που τον παρακολουθεί από την πρώτη στιγμή, εξετάζεται το ενδεχόμενο αεροδιακομιδής του σε εξειδικευμένο κέντρο στις Ηνωμένες Πολιτείες, μόλις το επιτρέψει η κλινική του κατάσταση.

Παράλληλα, οι τοπικές αρχές, αστυνομία και λιμενικό σώμα συνεχίζουν τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών του ατυχήματος.

Τρία μέλη της οικογένειάς του βρίσκονται ήδη καθοδόν προς τον Άγιο Δομίνικο, καθώς από την πρώτη στιγμή οργανώθηκε η άμεση μετάβασή τους δίπλα του. Στον Άγιο Δομίνικο έχει ήδη φτάσει και ο Acun Ilıcalı.

Οι σκέψεις όλων μας βρίσκονται δίπλα στον Σταύρο και την οικογένειά του, με την ευχή για δύναμη και την καλύτερη δυνατή εξέλιξη της υγείας του».