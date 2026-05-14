Πωλίνα για Γιώργο Μαρίνο: «Μεγάλη προστυχιά μία εκπομπή να του πάρει πλάνα ενώ δεν είχε καμία επαφή»

«Είχε απομακρυνθεί και αυτό πιστεύω ότι έπρεπε να το σεβαστούν, πάρα πολύς κόσμος» ανέφερε μεταξύ άλλων η τραγουδίστρια

Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Η Πωλίνα και ο Κώστας Μπίγαλης βρέθηκαν καλεσμένοι νωρίτερα σήμερα στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, όπου μίλησαν μεταξύ άλλων για την απώλεια του Γιώργου Μαρίνου.

Η γνωστή τραγουδίστρια συγκεκριμένα, αναφέρθηκε με συγκίνηση στη σχέση της με τον Γιώργο Μαρίνο, λέγοντας πως τα τελευταία χρόνια είχε απομακρυνθεί και είχε επιλέξει να ζει πιο απομονωμένα.

Όπως είπε, η ίδια σεβάστηκε αυτή την επιλογή του ωστόσο, εξέφρασε την έντονη ενόχλησή της για τηλεοπτική εκπομπή που, όπως υποστήριξε, επιχείρησε να τον προσεγγίσει και να τραβήξει πλάνα του, παρότι εκείνος δεν είχε ουσιαστική επαφή με το περιβάλλον.

Χαρακτήρισε δε αυτή την κίνηση, «μεγάλη προστυχιά». 

Πωλίνα για Γιώργο Μαρίνο: «Σεβάστηκα αυτό που ήθελε, που ήταν μόνος του σε έναν δικό του κόσμο»

«Τα τελευταία χρόνια ο Γιώργος είχε απομακρυνθεί και αυτό πιστεύω ότι έπρεπε να το σεβαστούν, πάρα πολύς κόσμος. Εγώ θεώρησα ότι αυτή η ησυχία, που ήθελε, ήταν η μεγάλη του επιθυμία. Όταν άρχισε να καταλαβαίνει ότι είχε χάσει πλέον την επαφή με το περιβάλλον, με τους δικούς του ανθρώπους», ανέφερε αρχικά.

«Σεβάστηκα αυτό που ήθελε, που ήταν μόνος του σε έναν δικό του κόσμο. Γι’ αυτό θεώρησα μεγάλη προστυχιά μια εκπομπή που πήγαν, υποτίθεται με τη δική του έγκριση, να του πάρουν πλάνα ενώ ο άνθρωπος δεν είχε καμία επαφή», συνέχισε.

«Θέλω να θυμάμαι όλα αυτά τα οποία ζήσαμε μαζί. Πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολλές πληροφορίες. Αυτό που ζήσαμε μέσα στη Μέδουσα δεν ξαναγίνεται και αυτή η συνέχεια που έζησα μετά, με τον Σταμάτη Κραουνάκη, είναι ακριβώς όσα πήραμε κάτω στο υπόγειο που λεγόταν Μέδουσα. Δεν ξαναγίνεται αυτό», κατέληξε.

