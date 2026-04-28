“She’s the He”: Η queer κωμωδία που παίρνει τον πανικό για τις τρανς τουαλέτες και τον γυρίζει ανάποδα

Το She’s the He εκκινεί από ένα από τα πιο «ναρκοθετημένα» ζητήματα της αμερικανικής πολιτικής σκηνής: τον πανικό γύρω από την πρόσβαση των τρανς γυναικών στις γυναικείες τουαλέτες.

Αντί όμως να καταφύγει στο διδακτικό δράμα ή την καταγγελία, το McCarthy επιλέγει να αφηγηθεί μια θορυβώδη, τρυφερή και γεμάτη ζωντάνια ιστορία ενηλικίωσης.

Η ταινία, σε σενάριο και σκηνοθεσία του McCarthy, ακολουθεί δύο τελειόφοιτους λυκείου, τον Ethan και τον Alex, οι οποίοι αποφασίζουν να εμφανιστούν ως τρανς κορίτσια για να διαψεύσουν τις φήμες που τους θέλουν ζευγάρι. Αυτό που ξεκινά ως ένα άβολο και οριακά προβληματικό σχέδιο, παίρνει μια απρόσμενη τροπή όταν ο Ethan συνειδητοποιεί ότι ίσως τελικά δεν υποκρίνεται: είναι όντως τρανς.

Το εύρημα της ταινίας μοιάζει εσκεμμένα προκλητικό, καθώς φαίνεται να «παίζει» με το δεξιό αφήγημα περί ανδρών που μεταμφιέζονται για να εισβάλουν σε γυναικείους χώρους. Η ειδοποιός διαφορά είναι ότι το She’s the He οικειοποιείται αυτή τη φοβική φαντασίωση και τη μετατρέπει σε μια ανατρεπτική σεξουαλική κωμωδία αυτογνωσίας.

Η πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε στο φεστιβάλ SXSW το 2025 στο Όστιν του Τέξας, μια πολιτεία που βρίσκεται στην «πρώτη γραμμή» της αντι-τρανς νομοθεσίας. Το McCarthy είχε σχολιάσει τότε με καυστικό χιούμορ την ένταση της στιγμής, γνωρίζοντας τη σημασία τού να προβάλλεται μια τέτοια ιστορία στην επικράτεια του κυβερνήτη Γκρεγκ Άμποτ.

Έναν χρόνο μετά, η ταινία εξασφάλισε διανομή στις αίθουσες και σε πλατφόρμες VOD από την Obscured Releasing, με επίσημη κυκλοφορία στις 5 Ιουνίου 2026. Η διαδρομή, ωστόσο, δεν ήταν στρωμένη με ροδοπέταλα. Σε συνέντευξη στο Entertainment Weekly, το McCarthy μίλησε για τη «μεγάλη επιφυλακτικότητα» που αντιμετώπισε το project, ειδικά υπό το βάρος του πολιτικού κλίματος στη δεύτερη προεδρία Τραμπ.

Όπως εξήγησε, το πρόβλημα δεν ήταν η ποιότητα της ταινίας, αλλά ο φόβος των διανομέων απέναντι στο θέμα. «Ήταν ένας καθαρός φόβος για την τρανς ύπαρξη», δήλωσε, περιγράφοντας μια βιομηχανία που διστάζει να αγγίξει ιστορίες που είναι τόσο ανοιχτά τρανς και ταυτόχρονα τόσο «απείθαρχα» αστείες.

Το πλαίσιο στις ΗΠΑ παραμένει κρίσιμο: πολλές πολιτείες έχουν ήδη μπλοκάρει τη δυνατότητα αλλαγής φύλου στα επίσημα έγγραφα, μετατρέποντας την τρανς ορατότητα σε πεδίο πολιτισμικού πολέμου. Μέσα σε αυτή τη συνθήκη, μια ταινία για παιδιά που μπερδεύονται, κάνουν ανόητα λάθη, επιθυμούν και τελικά ανακαλύπτουν την αλήθεια τους, φαντάζει για κάποιους «επικίνδυνη».

Ωστόσο, η ταινία επιμένει στην ουσία της: είναι μια ιστορία χαράς. Το McCarthy την τοποθετεί δίπλα στις κλασικές λυκειακές κωμωδίες ενηλικίωσης, με τη διαφορά ότι εδώ η τρανς εμπειρία δεν είναι το «πρόβλημα», αλλά μέρος της ανάπτυξης των χαρακτήρων.

Το καστ απαρτίζεται από τους Misha Osherovich και Nico Carney στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, πλαισιωμένους από τους Suzanne Cryer, Malia Pyles, Mark Indelicato, Emmett Preciado και Aparna Nancherla. Η συμμετοχή ενός κατά βάση LGBTQ+ καστ και συνεργείου είναι καθοριστική, καθώς αλλάζει την οπτική γωνία από την οποία συχνά το Χόλιγουντ προσεγγίζει τέτοια θέματα.

Η κριτική του Variety στάθηκε ιδιαίτερα σε μια ευφυή αντιστροφή: τρανς και non-binary ηθοποιοί υποδύονται cis χαρακτήρες, οι οποίοι στη συνέχεια παριστάνουν τους τρανς.

Αυτό το παιχνίδι με τα επίπεδα ταυτότητας και μεταμφίεσης γίνεται από την πλευρά των ίδιων των τρανς αφηγητών, αποφεύγοντας τα εξωτερικά τεχνάσματα.

Το She’s the He πατά στην παράδοση κωμωδιών όπως το She’s the Man, αλλά και σύγχρονων queer επιτυχιών όπως το Bottoms. Εδώ, όμως, η μεταμφίεση δεν είναι απλώς ένας μηχανισμός φάρσας. Γίνεται η πύλη προς μια αλήθεια που ο χαρακτήρας δεν είχε ακόμη τον χώρο να κατονομάσει.

Το McCarthy μοιράστηκε μια προσωπική ιστορία που αναδεικνύει τον παραλογισμό της όλης συζήτησης: κάποτε, μπαίνοντας με τη μητέρα του σε τουαλέτες, κάποιος προσπάθησε να τις «διορθώσει», χωρίς τελικά να μπορεί να αποφασίσει ποια έπρεπε να πάει πού. Η κατάληξη ήταν ο άνθρωπος αυτός να παραιτηθεί και να τις αφήσει να πάνε όπου θέλουν. Αυτή ακριβώς η εγγενής γελοιότητα ενός συστήματος που προσπαθεί να επιβάλει αυστηρές κατηγορίες σε σώματα που δεν υπακούουν, αποτελεί την καρδιά της ταινίας.

Μετά τη θριαμβευτική πορεία σε φεστιβάλ όπως το Frameline και το NewFest, η ταινία διέψευσε την προκατάληψη ότι «δεν υπάρχει αγορά» για τέτοια θέματα. Σε μια εποχή που η τρανς ταυτότητα εργαλειοποιείται ως πολιτικό φόβητρο, το She’s the He απαντά με γέλιο, αμηχανία και ρομαντισμό.

Ίσως το πιο ριζοσπαστικό στοιχείο της ταινίας να μην είναι η θεματολογία της, αλλά ο τόνος της. Αντί να αφήσει τον πανικό να ορίσει τους κανόνες, τον γελοιοποιεί.

Και εκεί που θα περίμενες μόνο μια φάρσα, αναδύεται κάτι σπάνιο για την οθόνη: καθαρή, τρανς χαρά χωρίς απολογία.

Με στοιχεία από: Entertainment Weekly, Variety και Obscured Releasing.