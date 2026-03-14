Ο Μαμντάνι ιδρύει γραφείο ΛΟΑΤΚΙ+ υποθέσεων με τρανς επικεφαλής

Η Νέα Υόρκη αποκτά για πρώτη φορά ειδικό γραφείο για θέματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, με την Taylor Brown να γίνεται το πρώτο τρανς πρόσωπο που αναλαμβάνει την ηγεσία γραφείου ή υπηρεσίας του δήμου.

The LiFO team
The LiFO team
Ο Μαμντάνι ιδρύει γραφείο ΛΟΑΤΚΙ+ υποθέσεων με τρανς επικεφαλής Facebook Twitter
Η Taylor Brown μιλά στην ανακοίνωση για τη δημιουργία του πρώτου γραφείου ΛΟΑΤΚΙ+ υποθέσεων της Νέας Υόρκης, με τον Ζοχράν Μαμντάνι στο πλάι της.
Η Taylor Brown, που σήμερα εργάζεται στην πολιτειακή εισαγγελία της Νέας Υόρκης σε τομέα πολιτικών δικαιωμάτων, αναλαμβάνει τη διεύθυνση του νέου γραφείου σε μια περίοδο έντονης πίεσης γύρω από τα τρανς δικαιώματα στις ΗΠΑ.

Το νέο γραφείο θα συντονίζει πρωτοβουλίες που αφορούν ΛΟΑΤΚΙ+ κατοίκους της Νέας Υόρκης, θα ενισχύει τα μέτρα κατά των διακρίσεων και θα διευρύνει την προστασία των ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπων στην πόλη. Παράλληλα, θα ενσωματώσει και το Unity Project, τη δημοτική πρωτοβουλία που ήδη ασχολείται με τις ανάγκες της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Η Brown δήλωσε ότι η Νέα Υόρκη τής έδωσε «τα πάντα»: υγειονομική φροντίδα, εκπαίδευση, σπίτι, καριέρα και προοπτική. Οπως είπε, θέλει οι πόρτες της Νέας Υόρκης να παραμείνουν ανοιχτές για όλους και η πόλη να συνεχίσει να είναι τόπος ευκαιρίας και ελπίδας για όσους έχουν αγνοηθεί, έχουν υποστεί διακρίσεις ή έχουν αποκλειστεί.

Ο Μαμντάνι ιδρύει γραφείο ΛΟΑΤΚΙ+ υποθέσεων με τρανς επικεφαλής Facebook Twitter
Η Taylor Brown αναλαμβάνει τη διεύθυνση του νέου γραφείου ΛΟΑΤΚΙ+ υποθέσεων της Νέας Υόρκης.

Η νέα διευθύντρια έχει μακρά διαδρομή στη νομική υπεράσπιση ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπων. Πριν από τη σημερινή της θέση, είχε εργαστεί στο National LGBTQ+ Task Force, στη Lambda Legal και στην ACLU, με έμφαση στα πολιτικά δικαιώματα και ειδικά στην υπεράσπιση τρανς ανθρώπων.

Σε δήλωσή του, ο Mamdani ανέφερε ότι η Νέα Υόρκη δεν πρόκειται να στερήσει από κανέναν υγειονομική φροντίδα, ασφάλεια ή αξιοπρέπεια με βάση την ταυτότητά του. Με την ίδρυση του νέου γραφείου και τον διορισμό της Brown, η πόλη επιχειρεί να δώσει και μια θεσμική απάντηση σε ένα κλίμα που γίνεται ολοένα πιο εχθρικό απέναντι στους τρανς ανθρώπους.

Η ίδρυση του γραφείου έρχεται σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή για τη Νέα Υόρκη. Τον Φεβρουάριο, το NYU Langone ανακοίνωσε ότι σταματά να προσφέρει φροντίδα επιβεβαίωσης φύλου σε ανηλίκους, επικαλούμενο το «τρέχον ρυθμιστικό περιβάλλον», ενώ ακολούθησε παρέμβαση της πολιτειακής εισαγγελίας. Αντίστοιχες κινήσεις αναφέρθηκαν και για το Mount Sinai.

Γι’ αυτό και η απόφαση δεν έχει σημασία μόνο ως ιστορικός διορισμός. Εχει σημασία και επειδή ιδρύεται μια νέα μόνιμη δομή ακριβώς τη στιγμή που η πρόσβαση, η προστασία και η ασφάλεια των τρανς ανθρώπων βρίσκονται ξανά στο κέντρο μιας ανοιχτής πολιτικής σύγκρουσης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Oι τρανς γυναίκες είναι γυναίκες, σύμφωνα με ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διεθνή / Oι τρανς γυναίκες είναι γυναίκες, σύμφωνα με ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα με το οποίο αναγνωρίζει επίσημα ότι οι τρανς γυναίκες είναι γυναίκες, στέλνοντας ισχυρό πολιτικό μήνυμα υπέρ της ισότητας των φύλων και των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+
Διεθνής Ημέρα Τρανς Ορατότητας 2025

Διεθνής Ημέρα Τρανς Ορατότητας 2025 / Διεθνής Μέρα Τρανς Ορατότητας: 16 χρόνια μετά, το κλίμα είναι πολύ διαφορετικό

Η φετινή επέτειος έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι κατακτήσεις, τα δικαιώματα, η ίδια η ύπαρξη των τρανς και non-binary ανθρώπων δοκιμάζονται στις ΗΠΑ και διεθνώς – τι ζητά το ΣΥΔ στην Ελλάδα.
ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΙΡΑΝ, ΤΡΑΜΠ

Διεθνή / «Είστε χειρότεροι ο ένας από τον άλλον»: Ιρανοί αντικαθεστωτικοί στρέφονται κατά του Τραμπ

Από την ελπίδα στην απογοήτευση φαίνεται να περνά η στάση πολλών Ιρανών, καθώς ο πόλεμος και οι αεροπορικές επιδρομές εντείνουν την καταστροφή και την αβεβαιότητα στη χώρα τους
THE LIFO TEAM
ΕΚΡΗΞΗ, ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ, ΕΒΡΑΙΚΟ, ΣΧΟΛΕΙΟ

Διεθνή / Έκρηξη σε εβραϊκό σχολείο στο Άμστερνταμ - «Στοχευμένη επίθεση» καταγγέλλει η δήμαρχος

Οι ανησυχίες για πιθανές επιθέσεις κατά εβραϊκών κοινοτήτων διεθνώς έχουν ενταθεί λόγω των πρόσφατων επιχειρήσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν και της αντίδρασης της Τεχεράνης
THE LIFO TEAM
 
 