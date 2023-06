Sex and The City: Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ μιλά για πρώτη φορά για την κόντρα της με την Κιμ Κατράλ

Με αφορμή την πρεμιέρα του «And Just Like That...»

Η κόντρα μεταξύ των συμπρωταγωνιστριών του Sex And The City, Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και Κιμ Κατράλ, έχει αποκτήσει ιστορική θέση στις καρδιές των φανατικών οπαδών της σειράς.

Η Κιμ Κατράλ θα επιστρέψει εν τέλει στο Sex and The City, καθώς πρόκειται να κάνει ένα καμέο στη δεύτερη σεζόν του σίκουελ της σειράς, με τίτλο «And Just Like That...». Έτσι, ήταν σειρά της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ να πει την άποψή της για αυτή την αλλαγή.

«Είναι πραγματικά διασκεδαστική, συναρπαστική και σίγουρα νοσταλγική» ήταν τα πρώτα λόγια της Σάρα Τζέσικα Πάρκετ για την Κιμ Κατρά, ενώ συμπλήρωσε πως νιώθει «πολλή χαρά» γι’ αυτήν.

Σύμφωνα και με τα επίσημα trailer, οι δύο γυναίκες φαίνονται να μιλάνε μεταξύ τους στο τηλέφωνο στην επερχόμενη σειρά, η οποία θα κάνει πρεμιέρα αυτή την Πέμπτη. Οι πηγές αναφέρουν ότι δεν χρειάστηκε να μοιραστούν χώρο στο στούντιο ή καν να μιλήσουν για να κινηματογραφήσουν τη σκηνή.

H φερόμενη «κόντρα» ανάμεσα στην Πάρκερ και την Κατράλ κρατά εδώ και αρκετά χρόνια, ενώ, σύμφωνα με αναφορές, εντάθηκε μετά την άφιξη του φίλου της Πάρκερ, Μάικλ Πάτρικ Κινγκ ως παραγωγού, και την «αναβάθμιση» της Πάρκερ στην θέση της εκτελεστικής παραγωγού του Sex and The City.

Το 2004, όταν τελείωσε η σειρά, η Κιμ Κατράλ είχε καθίσει χωριστά από τις άλλες στα Βραβεία Emmy. Όπως είχε δηλώσει τότε: «Είμαστε οι καλύτερες φίλες; Όχι. Είμαστε επαγγελματίες ηθοποιοί. Έχουμε τη δική μας ξεχωριστή ζωή».

Sex and The City: Τι λένε οι υπόλοιποι ηθοποιοί για την επιστροφή της Κιμ Κατράλ

Ο συμπρωταγωνιστής τους, Έβαν Χάντλερ, ο οποίος υποδύεται τον Χάρι Γκόλντενμπλατ, είπε ότι η Κιμ Κατράλ γύρισε την σκηνή της «σε ένα γκαράζ» τον Μάρτιο και δεν μίλησε με κανέναν από τους υπόλοιπους ηθοποιούς. Πολλοί φανατικοί θεατές της σειράς είχαν εκφράσει μεγάλη δυσαρέσκεια που η Σαμάνθα, ο ρόλος που υποδυόταν η Κατράλ, δεν εμφανιζόταν στον πρώτο κύκλο του σίκουελ.

Αλλά η Κρίστεν Ντέιβις, η οποία υποδύεται στην σειρά την Σάρλοτ, είπε πως τα τέσσερα βασικά μέλη του καστ ήταν πάντα διχασμένα – και ότι το καμέο της Κατράλ δεν σημαίνει ότι υπάρχει «κλείσιμο» ή «λύση» στη διαμάχη.

«Νομίζω ότι μερικές φορές έχεις πραγματικά φίλους στη ζωή που είναι πολύ διαφορετικοί από σένα. Και νομίζω ότι αυτό είναι υπέροχο. Σωστά;… Νομίζω ότι αυτό ήταν υπέροχο για εμάς τις τέσσερις, γιατί προφανώς, η Σάρλοτ είχε μια πολύ διαφορετική οπτική από τη Σαμάνθα και από την Κάρι και την Μιράντα μερικές φορές. Όλες μας εκπροσωπούσαμε διαφορετικές απόψεις σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, και μερικές φορές μαλώναμε, ξέρετε, και μερικές φορές δεν μας άρεσε αυτό που γινόταν – ακριβώς όπως οι φίλες», τόνισε.

Η Κρίστεν Ντέιβις συμπλήρωσε πως «εν ξέρω αν υπάρχει κλείσιμο ή επίλυση στο όποιο πρόβλημα, αυτά είναι κάπως μεγάλα πράγματα που δεν ήξερα καν ότι προσπαθούσαμε να πετύχουμε».