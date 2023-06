Κι όμως: Άλλες δύο απ’ το Sex and the City ήταν έτοιμες για τον ρόλο της «Κάρι»

Μπορεί να φανταστεί κάποιος την Σίνθια Νίξον ή την Κρίστιν Ντέιβις ως «Κάρι Μπράντσο» στο Sex and the City; Κι όμως, αυτή η σκέψη πέρασε από το μυαλό κάποιων.

Σε νέο επεισόδιο του podcast «And Just Like That... The Writers Room» οι δύο ηθοποιοί αποκάλυψαν πως αμφότερες έκαναν οντισιόν για τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Sex and the City.

Η Κρίστιν Ντέιβις, που τελικά έγινε η «Σάρλοτ» της παρέας, ανέφερε πως αρχικά της είπαν ότι η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ μπορεί να μην έπαιζε στη σειρά, οπότε της ζητήθηκε να κάνει οντισιόν για το ρόλο της «Κάρι».

Ο συγκεκριμένος χαρακτήρας περιγράφονταν σαν να είχε «το σώμα της Χέδερ Λόκλιαρ και το μυαλό της Ντόροθι Πάρκερ», σημείωσε η Κρίστιν Ντέιβις. «Δεν μπορώ να παίξω αυτό τον ρόλο, τι σκέφτονταν;», αποκάλυψε ότι αναλογίστηκε.

Αντιθέτως, ένιωθε πως ο ρόλος της «Σάρλοτ» της ταίριαζε πολύ περισσότερο, κάτι που είπε στον δημιουργό του Sex and the City, Ντάρεν Σταρ. «Δεν μπορώ να παίξω την Κάρι. Δεν μπορώ καν να κάνω οντισιόν για την Κάρι. Είμαι το άλλο κορίτσι», του είπε και εκείνος της απάντησε «εντάξει».

Facebook Twitter

Sex and the city: Όταν έκανε οντισιόν η Σίνθια Νίξον

Από την άλλη, η Σίνθια Νίξον παραδέχθηκε πως όταν έκανε οντισιόν για τον ρόλο της «Κάρι», δεν ενθουσίασε τους συντελεστές του Sex and the City. «Πρέπει να υπάρχει ένας άλλος χαρακτήρας που μπορώ να ενσαρκώσω», ήταν η αντίδρασή της και ζήτησε να κάνει οντισιόν για έναν από τους υπόλοιπους ρόλους της σειράς.

Τότε της ζήτησαν να τη δουν για τον ρόλο της «Μιράντα». Όμως, έπειτα από αρκετές οντισιόν, δεν είχε νέα. Δοκίμασε για άλλες σειρές, δίχως επιτυχία. Όσο περίμενε, η επίσης ηθοποιός Μπέκι Αν Μπέικερ της έστειλε ένα μήνυμα. «Όλες αυτές οι αποτυχίες σημαίνουν ότι πρόκειται να πάρεις έναν ρόλο», ανέφερε αυτό.

Τελικά, είχε δίκιο. Μήνες αργότερα, της πρόσφεραν τον ρόλο της «Μιράντα», έπειτα από πιέσεις της τότε ατζέντισσάς της, Έμιλι Γκέρσον Σέινς. «Έλεγε “είστε τρελοί, είναι ο άνθρωπος για αυτό τον ρόλο”», είπε η Σίνθια Νίξον.