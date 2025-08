«Spider-Man: Brand New Day»: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα, πότε η πρεμιέρα - «Είναι η καλύτερη στολή»

Ξεκίνησαν τα γυρίσματα του «Spider-Man: Brand New Day».

Ο Τομ Χόλαντ, μάλιστα, με αφορμή την έναρξη των γυρισμάτων, έδωσε μία πρώτη γεύση στους θαυμαστές του από τα παρασκήνια, σε ανάρτησή του στο Instagram.

Ο ηθοποιός μοιράστηκε δύο στιγμιότυπα που τον δείχνουν να φορά την ολοκαίνουργια στολή του Spidey και να βρίσκεται πάνω σε ένα στρατιωτικού τύπου όχημα, με ένα σύρμα ασφαλείας προσαρτημένο στο σώμα του.

Η Sony Pictures ήδη είχε προϊδεάσει για τη νέα στολή κυκλοφορώντας ένα σύντομο κλιπ διάρκειας 9 δευτερολέπτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Παρασκευή 1η Αυγούστου (Εθνική Ημέρα Spider-Man).

Την επόμενη ημέρα ακολούθησε ένα teaser που έδειχνε τον πρωταγωνιστή να μπαίνει στο στούντιο φορώντας τη στολή και γυρνώντας προς την κάμερα να λέει «Είστε έτοιμοι;». Στη λεζάντα αναγραφόταν η ημερομηνία κυκλοφορίας της νέας ταινίας της Marvel και της Sony, η οποία έχει οριστεί για τις 31 Ιουλίου 2026.

Η νέα στολή διατηρεί τα έντονα χρώματα και τα ανάγλυφα μαύρα περιγράμματα, ενώ διαθέτει και σχέδιο ιστού, αντλώντας έμπνευση από κλασικά σχέδια του Spider-Man και παραπέμποντας διακριτικά σε προηγούμενες κινηματογραφικές εκδοχές του.

It was great to watch some filming of Spider-Man: Brand New Day this morning with Glasgow standing in for New York #SpiderManBrandNewDay #spiderman #tomholland #glasgow pic.twitter.com/5IDjy9TPqu

Παράλληλα, βίντεο και φωτογραφίες ανααρτήθηκαν στα social δείχνοντας τον Τομ Χόλαντ στα γυρίσματα ενώ εντυπωσιακό είναι και το βίντεο με μια έκρηξη στο κέντρο της πόλης. Μάλιστα, όσοι είδαν από κοντά τα γυρίσματα αλλά και όσοι είδαν τα βίντεο διαδικτυακά δεν έκρυψαν τον ενθουσιασμό τους.

«Είναι η καλύτερη στολή αυτή; Νομίζω πως ναι!» έγραψε ένας χρήστης στα social.

“Look out! Here comes the Spider-Man!”



Here we have set photos during the production of Spider-Man: Brand New Day with Tom Holland in his new suit with the reveal of the mask, back symbol and better look at the web shooters.



Best live-action Spider-Man movie suit? I’d say so. pic.twitter.com/t2odvbUUXB