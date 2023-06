Κιμ Κατράλ: Οι όροι που έθεσε για την εμφάνιση της «Σαμάνθα Τζόουνς» στο "And Just Like That"

Αποκαλύπτονται οι όροι που έθεσε η Κιμ Κατράλ για να επιστρέψει στον ρόλο της «Σαμάνθα Τζόουνς» για το spin off του "Sex and the City", "And just like that".

Αυτή την εβδομάδα επιβεβαιώθηκε ότι η Κιμ Κατράλ θα εμφανιστεί στη δεύτερη σεζόν του "And just like that", με την ίδια να κάνει την ανακοίνωση μέσω του λογαριασμού της στο Instagram.

H επιστροφή αυτή στον ρόλο, κάτι που μέχρι και πέρσι απέκλειε, συνοδεύτηκε από συγκεκριμένους όρους από την ηθοποιό.

Σύμφωνα με πηγές, η ηθοποιός αρνήθηκε να γυρίσει σκηνές με τις πρώην συμπρωταγωνίστριές της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, Σίνθια Νίξον και Κριστίν Ντέιβις. Επίσης, αρνήθηκε να πάει στο πλατό του Κουίνς, όπου γίνονται γυρίσματα, αν ο υπεύθυνος της σειράς - και στενός φίλος της Πάρκερ - Μάικλ Πάτρικ Κινγκ βρισκόταν εκεί, δήλωσαν πηγές με γνώση της υπόθεσης.

«Η Κιμ έθεσε δύο όρους: Πρώτον, ότι δεν θα έπαιζε με κανένα από τα άλλα κορίτσια, και δεύτερον, ότι δεν ήθελε να δει τον Μάικλ Πάτρικ Κινγκ» είπε, ειδικότερα, μία από τις πηγές.

Υπάρχουν πληροφορίες για προστριβές με την Πάρκερ, αλλά και η Κιμ Κατράλ δεν ήταν ευχαριστημένη από τις απολαβές της ίδιας και των άλλων δύο συμπρωταγωνιστριών της, σε σχέση με αυτά που έπαιρνε η πρωταγωνίστρια του Sex and the City.

Οι παραγωγοί του "And just like that" είχαν «δικαιολογήσει» την απουσία της Σαμάνθα από τον πρώτο κύκλο αναφέροντας, στο σενάριο, πως ο χαρακτήρας έχει μετακομίσει μόνιμα στο Λονδίνο και δεν μιλάει με την Κάρι, ύστερα από την απόφαση της τελευταίας να αλλάξει διαφημίστρια.

Σύμφωνα με το Variety, η Κιμ Κατράλ γύρισε μόνο μία σκηνή για το επεισόδιο κάποια στιγμή τον Μάρτιο.

«Την χρειάζονται ακόμα στη σειρά. Αλλά παρόλο που οι θαυμαστές μπορεί να πιστέψουν ότι θα επιστρέψει για την επόμενη σεζόν, δεν θα το κάνει ποτέ αυτό. Της φέρθηκαν άσχημα» δήλωσε άλλη πηγή.

Με πληροφορίες από Page Six