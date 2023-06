Μπες στην ντουλάπα της Κάρι Μπράντσο και ζήσε μία «Sex and the City Experience»

Η εταιρεία παραγωγής Max ανακοίνωσε την έναρξη του «And Just Like That...It's Been 25 Years, a Sex and the City Experience», μια γιορτή που τιμά την 25η επέτειο του επιτυχημένου τηλεοπτικού franchise αλλά και την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της δεύτερης σεζόν του «And Just Like That».

Η εκδήλωση έχει ήδη ξεκινήσει και θα διαρκέσει μέχρι τις 11 Ιουνίου. Το «Sex and the City Experience» πραγματοποιείται στην οδό Broadway 477 στη Νέα Υόρκη και καλεί τους φανς της σειράς να ζήσουν σαν την τηλεοπτική Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, την Κάρι Μπράντσο και τις φίλες της Σαμάνθα, Μιράντα και Σάρλοτ.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που καλωσορίζουμε τους θαυμαστές στον ζωντανό και εμβληματικό κόσμο της Κάρι, της Μιράντα, της Σάρλοτ και της Σαμάνθα για να γιορτάσουμε 25 χρόνια αγάπης και φιλίας με την απόλυτη εμπειρία των φανς του «Sex and the City» στη Νέα Υόρκη και σε όλο τον κόσμο», δήλωσε η Pia Barlow, εκτελεστική αντιπρόεδρος, στο Max.

«Αυτή η εμπειρία θα προσφέρει ένα αξέχαστο ταξίδι στις πιο ιδιαίτερες και μοναδικές στιγμές της τηλεοπτικής σειράς αλλά θα χαρίσει και αποκλειστικές ματιές στο συναρπαστικό μέλλον του franchise. Ανυπομονούμε να μοιραστούμε αυτήν την ειδική περίσταση με το παθιασμένο και αφοσιωμένο κοινό μας» πρόσθεσε για την νέα εμπειρία του «Sex and the City».

Η συναρπαστική εμπειρία περιλαμβάνει βόλτες στα σοκάκια της σειράς αλλά και του εμβληματικού διαμερίσματος της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ.

Εκεί οι φανς θα έχουν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν μπροστά από το διάσημο υπολογιστή της αλλά και να μπουν στην διάσημη ντουλάπα της με μερικά από τα πιο επιβλητικά κομμάτια της παγκόσμιας μόδας.

Στο «Sex and the City Expperience» οι φανς θα μπορούν να εξερευνήσουν την ιστορία της μόδας με τσάντες, ρούχα και γόβες που επιμελήθηκαν οι σχεδιαστές Molly Rogers και Danny Santiago.

Στην συγκεκριμένη εμπειρία οι φανς θα μπορούν ακόμα να αφήσουν τα μηνύματά τους σε έναν διαδραστικό τοίχο Post-It αλλά και να επισκεφθούν το κατάστημα δώρων με αποκλειστικά προϊόντα του Sex and the City για τα 25χρόνια.

Η εμπειρία που ξεχωρίζει ωστόσο είναι η βόλτα στο μπαρ για ένα cosmopolitan.

Εκτός από τη Νέα Υόρκη, η παραγωγή έχει ετοιμάσει «Sex and the City» εμπειρίες για τους φανς στη Βρετανία, τις Φιλιππίνες, το Μεξικό, τη Βραζιλία, την Κολομβία, την Αργεντινή και την Αυστραλία.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό αλλά τηρείται σειρά προτεραιότητας.

Σημειώνεται ότι η πρεμιέρα της δεύτερης σεζόν του spin off τoυ Sex and the City, «And Just Like That» κάνει πρεμιέρα στις 22 Ιουνίου με την επιστροφή της τηλεοπτικής Σαμάνθα, Κιμ Κατράλ.