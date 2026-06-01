Ρόμπιν Κουίβερς: Η παρουσιάστρια ανακοίνωσε ότι ξεπέρασε τον καρκίνο μετά από 14 χρόνια

Ύστερα από σχεδόν 14 χρόνια μάχης με τον καρκίνο του ενδομητρίου, η Ρόμπιν Κουίβερς ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχουν πλέον ενδείξεις της νόσου στον οργανισμό της.

«Είμαι ελεύθερη από τον καρκίνο!», δήλωσε η 73χρονη στην εκπομπή The Howard Stern Show την 1η Ιουνίου, αποκαλύπτοντας αυτό που ο επί χρόνια συνεργάτης της, Χάουαρντ Στερν, χαρακτήρισε «θαύμα».

Η εμβληματική παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός διαγνώστηκε για πρώτη φορά με καρκίνο το 2012. Η νόσος επανεμφανίστηκε το 2017.

Οι δύο παρουσιαστές αστειεύτηκαν αρχικά ότι η μεγάλη ανακοίνωση της Κουίβερς ήταν πως επρόκειτο να ανοίξει λογαριασμό στο OnlyFans. Στη συνέχεια, αστειεύτηκαν ότι ήταν έγκυος στο παιδί του Στερν. «Είμαστε κρυφοί εραστές εδώ και χρόνια», είπε χαριτολογώντας ο 72χρονος Στερν.

Αφήνοντας στην άκρη τα αστεία, ο Στερν πρόσθεσε: «Ειλικρινά, αυτή είναι η καλύτερη είδηση που θα μπορούσα να ακούσω».

