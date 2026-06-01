TV & MEDIA
TV & Media

Ρόμπιν Κουίβερς: Η παρουσιάστρια ανακοίνωσε ότι ξεπέρασε τον καρκίνο μετά από 14 χρόνια

«Ειλικρινά, είναι η καλύτερη είδηση που θα μπορούσα να ακούσω», σχολίασε ο Χάουαρντ Στερν - Η εμβληματική παρουσιάστρια διαγνώστηκε για πρώτη φορά με καρκίνο το 2012 -

The LiFO team
The LiFO team
Ρόμπιν Κουίβερς: Ανακοίνωσε ότι ξεπέρασε τον καρκίνο μετά από 14 χρόνια Facebook Twitter
0

Ύστερα από σχεδόν 14 χρόνια μάχης με τον καρκίνο του ενδομητρίου, η Ρόμπιν Κουίβερς ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχουν πλέον ενδείξεις της νόσου στον οργανισμό της.

«Είμαι ελεύθερη από τον καρκίνο!», δήλωσε η 73χρονη στην εκπομπή The Howard Stern Show την 1η Ιουνίου, αποκαλύπτοντας αυτό που ο επί χρόνια συνεργάτης της, Χάουαρντ Στερν, χαρακτήρισε «θαύμα».

Η εμβληματική παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός διαγνώστηκε για πρώτη φορά με καρκίνο το 2012. Η νόσος  επανεμφανίστηκε το 2017.

Οι δύο παρουσιαστές αστειεύτηκαν αρχικά ότι η μεγάλη ανακοίνωση της Κουίβερς ήταν πως επρόκειτο να ανοίξει λογαριασμό στο OnlyFans. Στη συνέχεια, αστειεύτηκαν ότι ήταν έγκυος στο παιδί του Στερν. «Είμαστε κρυφοί εραστές εδώ και χρόνια», είπε χαριτολογώντας ο 72χρονος Στερν.

Αφήνοντας στην άκρη τα αστεία, ο Στερν πρόσθεσε: «Ειλικρινά, αυτή είναι η καλύτερη είδηση που θα μπορούσα να ακούσω».

Με πληροφορίες από People

TV & Media

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΥΠΝΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Τech & Science / Ο ανεπαρκής ύπνος ενδέχεται να συνδέεται με την εμφάνιση καρκίνου σε άτομα κάτω των 50 ετών

Τα ευρήματα προστίθενται στις ολοένα αυξανόμενες προσπάθειες να εξηγηθεί γιατί τα ποσοστά εμφάνισης καρκίνου αυξάνονται μεταξύ των νεότερων ενηλίκων παγκοσμίως
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Σταύρος Φλώρος: «Αυτή η φωτογραφία δεν δείχνει έναν άνθρωπο που έχασε ένα πόδι» - Η νέα ανάρτησή του

TV & Media / Σταύρος Φλώρος: «Αυτή η φωτογραφία δεν δείχνει έναν άνθρωπο που έχασε ένα πόδι» - Η νέα ανάρτησή του

«Δεν ήθελα να αφήσω μια δύσκολη στιγμή να καθορίσει ολόκληρη τη ζωή μου» - Το μήνυμα του Σταύρου Φλώρου, οι φωτογραφίες και τα βίντεο μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στο Survivor
THE LIFO TEAM
Η Γωγώ Μαστροκώστα και η Ελλάδα που έμαθε να κοιτάζει πρώτα το σώμα

TV & Media / Η Γωγώ Μαστροκώστα και η Ελλάδα που έμαθε να κοιτάζει πρώτα το σώμα

Ο θάνατος της Γωγώς Μαστροκώστα κουβαλά κάτι μεγαλύτερο από μια προσωπική διαδρομή: μια ολόκληρη ελληνική εποχή που έμαθε τις γυναίκες των μίντια να λειτουργούν πρώτα ως εικόνες, σώματα και φαντασιώσεις, ακόμη κι όταν προσποιούνταν ότι τις έβλεπε ως ανθρώπους.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Ο Τομ Χανκς δεν μπορεί να αφήσει πίσω του τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

Πολιτισμός / Ο Τομ Χανκς δεν μπορεί να αφήσει πίσω του τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

Με αφορμή τη νέα σειρά World War II With Tom Hanks, ο ηθοποιός και παραγωγός εξηγεί γιατί επιστρέφει ξανά και ξανά στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο: όχι από νοσταλγία, αλλά επειδή βλέπει στα διλήμματά του κάτι τρομακτικά σημερινό.
THE LIFO TEAM
Ο Στίβεν Κόλμπερτ ξαναβγήκε στο πιο απρόσμενο τηλεοπτικό σταθμό της Αμερικής, 23 ώρες μετά το τέλος του Late Show μαζί με τον Eminem

TV & Media / Ο Στίβεν Κόλμπερτ ξαναβγήκε στο πιο απρόσμενο τηλεοπτικό σταθμό της Αμερικής, 23 ώρες μετά το τέλος του Late Show μαζί με τον Eminem

Μία μέρα μετά το τέλος του Late Show, ο Στίβεν Κόλμπερτ έκανε την πιο απρόσμενη τηλεοπτική επιστροφή: σε ένα τοπικό κανάλι στο Μίσιγκαν, με Eminem, Jack White και Jeff Daniels, και ένα φινάλε όπου το σκηνικό έγινε στάχτη.
THE LIFO TEAM
Ο Stephen Colbert έσβησε τα φώτα του Late Show με τον Paul McCartney

TV & Media / Ο Στίβεν Κόλμπερτ έριξε αυλαία στο Late Show με τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ

Το ιστορικό late-night franchise του CBS αποχαιρέτησε το κοινό του ύστερα από 33 χρόνια, με ένα φινάλε γεμάτο Πολ ΜακΚάρτνεϊ, Έλβις Κοστέλο, Τζον Μπατίστ, διάσημα cameos, μια μάυρη τρύπα που κατάπιε το Ed Sullivan Theater και σχεδόν καμία ευθεία αναφορά στον Ντόναλντ Τραμπ.
THE LIFO TEAM
 
 