Ο ανεπαρκής ύπνος ενδέχεται να συνδέεται με την εμφάνιση καρκίνου σε άτομα κάτω των 50 ετών

Τα ευρήματα προστίθενται στις ολοένα αυξανόμενες προσπάθειες να εξηγηθεί γιατί τα ποσοστά εμφάνισης καρκίνου αυξάνονται μεταξύ των νεότερων ενηλίκων παγκοσμίως

The LiFO team
Φωτ. αρχείου: Unsplash
Ο ανεπαρκής ύπνος ενδέχεται να συμβάλλει στην παγκόσμια αύξηση των διαγνώσεων καρκίνου σε άτομα κάτω των 50 ετών, σύμφωνα με δύο μεγάλες επιστημονικές μελέτες.

Ο αριθμός των νεότερων ανθρώπων που διαγιγνώσκονται με καρκίνο έχει αυξηθεί σχεδόν κατά 80% μέσα σε τρεις δεκαετίες.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι περιπτώσεις καρκίνου σε νεαρή ηλικία αυξήθηκαν από 1,82 εκατομμύρια το 1990 σε 3,26 εκατομμύρια το 2019, ενώ οι θάνατοι από καρκίνο σε άτομα ηλικίας 40, 30 ετών ή νεότερα αυξήθηκαν κατά 27%.

Οι επιστήμονες εξακολουθούν να αναζητούν τα αίτια αυτής της αύξησης. Ωστόσο, έρευνες που παρουσιάστηκαν στο μεγαλύτερο παγκόσμιο συνέδριο για τον καρκίνο, την ετήσια συνάντηση της American Society of Clinical Oncology στο Σικάγο, υποδεικνύουν ότι τα ακανόνιστα πρότυπα ύπνου των νεότερων ανθρώπων μπορεί να αποτελούν έναν από τους παράγοντες που συμβάλλουν στο φαινόμενο.

Οι δύο μελέτες, που πραγματοποιήθηκαν από το MD Anderson Cancer Center στο Χιούστον των ΗΠΑ, έναν από τους κορυφαίους οργανισμούς έρευνας για τον καρκίνο παγκοσμίως, ανέλυσαν στοιχεία υγείας περισσότερων από 18 εκατομμυρίων ενηλίκων στις ΗΠΑ ηλικίας 18 έως 50 ετών.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα άτομα με προβλήματα ύπνου είχαν περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν καρκίνο του εντέρου, του μαστού, της μήτρας ή των ωοθηκών σε νεαρή ηλικία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι κάτω των 50 ετών που είχαν διαγνωστεί με αϋπνία ήταν έως και τρεις φορές πιο πιθανό να εμφανίσουν καρκίνο μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.

«Τα ευρήματα αυτά υποδηλώνουν ότι οι διαταραχές ύπνου μπορεί να αποτελούν έναν κλινικά σημαντικό και δυνητικά τροποποιήσιμο παράγοντα κινδύνου για τον καρκίνο σε νεαρή ηλικία και αξίζουν περαιτέρω διερεύνηση», ανέφεραν οι ερευνητές.

Η αναζήτηση των αιτιών πίσω από την αύξηση των περιστατικών καρκίνου στους νεότερους ενήλικες έχει εξελιχθεί σε παγκόσμια προτεραιότητα για τη δημόσια υγεία. Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στο BMJ Oncology, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι κάτω των 50 ετών πεθαίνουν από καρκίνο κάθε χρόνο.

Ειδικοί που δεν συμμετείχαν στις μελέτες υποδέχθηκαν θετικά τα αποτελέσματα, επισημαίνοντας ωστόσο ότι απαιτείται περισσότερη έρευνα για να κατανοηθεί καλύτερα η σχέση μεταξύ αϋπνίας και καρκίνου πρώιμης εμφάνισης.

Με πληροφορίες από Guardian

 
