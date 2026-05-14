Περιστέρι: «Ήταν ανατριχιαστική κατάσταση, χαρτοκιβώτια καρφωμένα πάνω στα παράθυρα»

Αποτροπιασμό προκαλούν τα νέα στοιχεία που έρχονται στη δημοσιότητα τις τελευταίες ώρες, για την υπόθεση της οικογένειας στο Περιστέρι.

Την ώρα που οι γονείς των έξι παιδιών, που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες σε διαμέρισμα στο Περιστέρι, κρίθηκαν ένοχοι για έκθεση ανηλίκου, ο διευθυντής του σχολείου που φοιτούσαν, μίλησε στην εκπομπή για τη δύσκολη και ανησυχητική κατάσταση της διαβίωσής τους.

Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει, τα έξι παιδιά (ηλικίας από τριών έως 11 ετών) ζούσαν σε ακατάλληλες και επικίνδυνες συνθήκες, με σοβαρές ελλείψεις στην καθημερινότητά τους.

Παράλληλα, έκανε λόγο και για σημαντικά σχολικά κενά, αλλά και γενικά προβλήματα που επηρέαζαν τη φοίτησή τους.

Περιστέρι: «Κοιμούνται όπως φάνηκε τελικά στρωματσάδα»

«Αν δίδυμα έρχονται με μονό καρότσι χωρίς ομπρέλα, όταν βρέχει έξω, αν έξι άτομα οικογένεια, κοιμούνται, όπως φάνηκε τελικά στρωματσάδα, ας πούμε, σε ένα δωμάτιο και αν τα παιδιά λόγω αυτών των συνθηκών έχουν μαζέψει παρά πολλές απουσίες, μα οι πολλές απουσίες είναι που ξεκίνησαν το πράγμα», ανέφερε μιλώντας στην εκπομπή Live News ο διευθυντής του σχολείου των παιδιών.

«Αυτά τα παιδάκια, δυστυχώς, σίγουρα θα έχουν πάθει καμιά πνευμονία, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν μπορεί, ήταν ανατριχιαστική κατάσταση» συνέχισε, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως ήταν το άτομο που έκανε την πρώτη καταγγελία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσε η οικογένεια.

«Όταν ζεις σε ένα δωμάτιο, με κλειστά παντζούρια, παράθυρα με χαρτοκιβώτια καρφωμένα πάνω στα παράθυρα για να μην μπαίνει καθόλου φως, να μην τους βλέπει κανένας και το λες αυτό. Ξεκινάς τις διαδικασίες και στη συνέχεια τα δίνουν πάλι πίσω. Τι να σας πω τώρα; Λειτουργεί το σύστημα; Δε λειτουργεί», συμπλήρωσε.

«Όπως έλεγε η κοινωνική υπηρεσία βρήκε τα δύο δωμάτια φουλ με πράγματα, κιβώτια μαζεμένα, δήθεν ότι ήταν έτοιμοι να κάνουν μετακόμιση αν έβρισκαν σπίτι, που δεν έβρισκαν ποτέ. Η κουζίνα σε αχρηστία, το μπάνιο σε ημιαχρηστία. Τι άλλο να σας πω; Είχαν ένα δωμάτιο για στρωματσάδα κάτω, με φουλ υγρασία στους τοίχους και καθόλου ήλιο μέσα. Και είπαμε ότι αυτή η κατάσταση δεν είναι για τα παιδιά που είδε και η κοινωνική λειτουργός. Προχώρησε η διαδικασία, τα πήρανε για μια εβδομάδα, δύο και μετά τα ξαναέδωσαν πίσω», κατέληξε.