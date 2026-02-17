Παναγιώτης Στάθης: Πέθανε η μητέρα του και το έμαθε πριν ξεκινήσει η εκπομπή

Πέθανε η μητέρα του δημοσιογράφου και παρουσιαστή, Παναγιώτη Στάθη.

Τη δυσάρεστη ανακοίνωση έκανε ο ίδιος το πρωί της Τρίτης 17 Φεβρουαρίου.

Ο Παναγιώτης Στάθης ανακοίνωσε ότι έχασε τη μητέρα του στα τελευταία λεπτά της σημερινής εκπομπής του «Καλημέρα Ελλάδα».

Παναγιώτης Στάθης: Ο ίδιος ανακοίνωσε πως πέθανε η μητέρα του

Εμφανώς συγκινημένος και με δάκρυα στα μάτια, ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής, ευχαρίστησε τους προσκεκλημένους στο στούντιο και στη συνέχεια είπε:

«Τώρα θα το πω, οφείλω να το πω. Δύσκολη μέρα ομολογώ σήμερα, πολύ δύσκολη μέρα. Δυστυχώς, πριν βγούμε στον αέρα, έμαθα ότι έχασα τη μητέρα μου. Ευχαριστώ την ομάδα για τη συμπαράσταση, δύσκολη εκπομπή. Να 'στε καλά. Να πω ένα αντίο στην κυρά Καλλιόπη κι από δω. Να ‘στε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα».

