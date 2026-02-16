Η Ισραηλινή παραγωγός της σειράς «Τεχεράνη» είναι η νεκρή γυναίκα σε ξενοδοχείο στην Αθήνα

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη νεκρή γυναίκα που εντοπίστηκε σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην Αθήνα.

Η Dana Eden, 52 ετών, παραγωγός και δημιουργός της επιτυχημένης δραματικής σειράς «Τεχεράνη», πέθανε ξαφνικά κατά τη διάρκεια γυρισμάτων της τέταρτης σεζόν στην Ελλάδα, αναφέρει η δημόσια ραδιοτηλεόραση Kan και μεταδίδουν οι Times of Israel.

«Τις τελευταίες ημέρες, η τέταρτη σεζόν της σειράς γυρίζεται στην Ελλάδα, μια σύνθετη και σημαντική παραγωγή, για την οποία η Dana ταξίδεψε για να επιβλέψει στενά», αναφέρεται στα δημοσίευματα στον ισραηλινό Τύπο.

Ποια ήταν η Dana Eden: Την έψαχνε ο αδελφός της

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η Eden βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα χθες από τον αδελφό της, ο οποίος άρχισε να την αναζητά αφού δεν απάντησε στα μηνύματά του.

Η Αστυνομία εξέδωσε εντολή για νεκροψία για να διαπιστωθεί η αιτία θανάτου ενώ παράλληλα, άρχισε να συλλέγει υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες από το προσωπικό του ξενοδοχείου.

Σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές, δεν εκτιμάται ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.

Η επαγγελματική συνεργάτιδα της Eden ήταν η παραγωγός Shula Spiegel, η οποία ήταν μέλος της Donna and Shula Productions, μέσω της οποίας παρήχθησαν το «Tehran» και πολλά άλλα projects της Eden.

Η Eden ήταν γνωστή ως μία από τις πιο ενεργές και επιτυχημένες τηλεοπτικές παραγωγούς του Ισραήλ, έχοντας εργαστεί σε εκπομπές όπως «Saving the Wildlife», «She Has It», «Magpie» και «Shakshouka».

Η υπόθεση της σειράς «Τεχεράνη»

Η σειρά «Τεχεράνη» είναι ένα κατασκοπικό θρίλερ διεθνούς παραγωγής που έχει αποσπάσει θετικές κριτικές για την ένταση, την σκηνοθεσία και τις ερμηνείες της. Ένας από τους δημιουργούς της είναι ο Moshe Zonder, γνωστός και από τη συμμετοχή του στη σειρά Fauda. Η σειρά προβάλλεται διεθνώς από την πλατφόρμα Apple TV+.

Οι δύο άλλοι δημιουργοί της σειράς είναι οι Dana Eden και Maor Kohn.

Η υπόθεση ακολουθεί την Ταμάρ Ραμπινιάν, μια νεαρή πράκτορα της Μοσάντ και χάκερ, την οποία υποδύεται η Niv Sultan. Η Ταμάρ αναλαμβάνει μια επικίνδυνη αποστολή στην Τεχεράνη: να διεισδύσει στην ιρανική πρωτεύουσα με σκοπό να εξουδετερώσει το αντιαεροπορικό σύστημα του Ιράν, ώστε να καταστεί δυνατή μια ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση.

Ωστόσο, η αποστολή δεν εξελίσσεται όπως είχε σχεδιαστεί και η ίδια βρίσκεται παγιδευμένη σε εχθρικό έδαφος, κυνηγημένη από τις ιρανικές αρχές ασφαλείας.

Κεντρικός αντίπαλός της είναι ένας αξιωματικός των Φρουρών της Επανάστασης, ο οποίος παρουσιάζεται ως πολυδιάστατος χαρακτήρας. Η σειρά ξεχωρίζει γιατί δεν περιορίζεται μόνο στη δράση, αλλά εμβαθύνει και στις προσωπικές συγκρούσεις, την ταυτότητα και τα ηθικά διλήμματα των χαρακτήρων.

Όσον αφορά τα γυρίσματα, παρότι η ιστορία διαδραματίζεται στην Τεχεράνη, η σειρά γυρίστηκε κυρίως στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Αθήνα, καθώς και σε άλλες περιοχές της χώρας. Οι ελληνικές τοποθεσίες αξιοποιήθηκαν για να αναπαραστήσουν πειστικά το αστικό τοπίο της ιρανικής πρωτεύουσας, προσφέροντας αυθεντική ατμόσφαιρα και κινηματογραφική αισθητική.