Πέθανε ο ηθοποιός Robert Duvall

Ο ηθοποιός Robert Duvall πέθανε σε ηλικία 95 ετών.

Ο Robert Duvall κέρδισε Όσκαρ για την ταινία «Τρυφερές σχέσεις» και ήταν υποψήφιος για ρόλους σε ταινίες όπως «Ο Νονός» και «Αποκάλυψη Τώρα».

Ο θάνατος του Duvall ανακοινώθηκε στο Facebook μέσω μιας δήλωσης της συζύγου του, Luciana Duvall.

Η ζωή του Robert Duvall

Γεννημένος στο Σαν Ντιέγκο, ο Duvall ήταν γιος υποναυάρχου του Πολεμικού Ναυτικού και μεγάλωσε σε διάφορα μέρη της χώρας, αλλά κυρίως στην Αννάπολη του Μέριλαντ, όπου βρίσκεται η Ακαδημία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ. Στην πραγματικότητα, ήταν μετά από την επιμονή των γονιών και των δασκάλων του που ο Duvall άρχισε να σπουδάζει θέατρο. Μετά την αποφοίτησή του από το Principia College και την ολοκλήρωση της στρατιωτικής του θητείας, ο Duvall σπούδασε υπό την καθοδήγηση του Sanford Meisner στο Neighborhood Playhouse της Νέας Υόρκης.

Η διακριτική του ικανότητα να ενσαρκώνει πλήρως τους χαρακτήρες που υποδύθηκε του χάρισε το σεβασμό τόσο των συναδέλφων του όσο και των κριτικών.

Ο Duvall κέρδισε επτά υποψηφιότητες για Όσκαρ, αλλά βρήκε επίσης χρόνο να λάμψει σε τηλεοπτικές σειρές όπως «Lonesome Dove» και «Broken Trail», κερδίζοντας συνολικά πέντε υποψηφιότητες για Emmy και δύο βραβεία.

Ο πρώτος του ρόλος στη μεγάλη οθόνη, και ένας από τους πιο αξιομνημόνευτους, ήταν ο τρομακτικός Boo Radley στην ταινία «To Kill a Mockingbird» του 1962.

Αν και η καριέρα του Duvall χρειάστηκε κάποιο χρόνο για να απογειωθεί, παρά το δυναμικό ξεκίνημα, στις αρχές και στα μέσα της δεκαετίας του '70 είχε βρει τον δρόμο του, συνδυάζοντας τις ικανότητές του για άψογη ερμηνεία χαρακτήρων με περιστασιακές δυνατές εμφανίσεις σε μεγαλύτερους ρόλους.

Με πληροφορίες από Variety

