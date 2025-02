Nobody Wants This: Στον νέο κύκλο με Μπελ - Μπρόντι και η σύζυγός του, Λέιτον Μίστερ

Στο δεύτερο κύκλο επεισοδίων του Nobody Wants This του Netflix θα συμμετέχει και η Λέιτον Μίστερ.

Η τηλεοπτική Μπλερ του Gossip Girl, και σύζυγος του Άνταμ Μπρόντι, θα συμμετέχει στον νέο κύκλο επεισοδίων της σειράς Nobody Wants This του Netflix και θα υποδύεται την αντίζηλο της πρωταγωνίστριας Κρίστεν Μπελ. Την είδηση μετέδωσε το Variety και όπως αναφέρει, η ηθοποιός θα υποδύεται την Άμπι, η οποία περιγράφεται ως «η νέμεσις της Τζόαν (Κρίστεν Μπελ) από το γυμνάσιο, η οποία τώρα είναι μια μαμά influencer στο Instagram».

Η Λέιτον Μίστερ έγινε ευρέως γνωστή στο κοινό από τον ρόλο της ως Μπλερ Γουόλντορφ στη σειρά Gossip Girl, στην οποία πρωταγωνιστούσε και για τους έξι κύκλους επεισοδίων. Επίσης, έχει συμμετάσχει μαζί με τη Μπελ στη σειρά Veronica Mars, ενώ άλλα guest έχει κάνει στη σειρά 24 και το How I Met Your Father.

Το Nobody Wants This ανανεώθηκε τον Οκτώβριο, λίγο μετά την πρεμιέρα του τον Σεπτέμβριο. Ανέβηκε γρήγορα στην κορυφή του Top 10 του αγγλόφωνου τηλεοπτικού πίνακα του Netflix, παραμένοντας στο Top 10 για έξι εβδομάδες.

Η Έριν Φόστερ η οποία δημιούργησε τη σειρά, ήταν εκτελεστική παραγωγός για την 1η σεζόν και παραμένει και για τη 2η σεζόν. Προς το παρόν, δεν έχει γνωστό πότε ξεκινούν τα γυρίσματα της επόμενης σεζόν αλλά ούτε και η ημερομηνία της πρεμιέρας.