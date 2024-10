Nobody Wants This: Επιστρέφει για δεύτερη σεζόν

Το Nobody Wants This ανανεώθηκε για 2η σεζόν στο Netflix.

Η είδηση έρχεται περίπου δύο εβδομάδες μετά την πρεμιέρα της σειράς στο Netflix. Η 2η σεζόν θα δει νέους δημιουργούς στο τιμόνι της κωμικής σειράς. Οι Τζένι Κόννερ και Μπρους Έρικ Κάπλαν, μετά τη σειρά Girls, θα εκτελέσουν χρέη showrunners και παραγωγών. Η είδηση της ανανέωσης ανακοινώθηκε από τον επικεφαλής περιεχομένου του Netflix, Bela Bajaria, στο συνέδριο του Bloomberg Screentime στο Λος Άντζελες.

Η Έριν Φόστερ, η οποία δημιούργησε τη σειρά, παραμένει ως εκτελεστική παραγωγός. «Η δημιουργία του Nobody Wants This θα είναι για πάντα ένα από τα σημαντικότερα σημεία της καριέρας μου», δήλωσε η Έριν Φόστερ.«Το απίστευτο καστ, το συνεργείο, οι παραγωγοί και τα διευθυντικά στελέχη, όλοι έκαναν αυτή τη σειρά να γίνει η σειρά που είναι σήμερα, και το να βιώνω τις αντιδράσεις των τηλεθεατών σε αυτή τη σειρά τώρα που βγήκε στον κόσμο ήταν κάτι περισσότερο από οτιδήποτε θα μπορούσα να ονειρευτώ. Είμαι τόσο τυχερή που μπορώ να συνεχίσω αυτή την ιστορία, και να το κάνω μαζί με την Τζένι Κόννερ και τον Μπρους Έρικ Κάπλαν, των οποίων είμαι μεγάλη θαυμάστρια από την εποχή των Girls» και με χιούμορ κατέληξε πως «έρχεται η δικαιοσύνη για τις υγιείς σχέσεις που είναι οι πιο ρομαντικές!».

Προς το παρόν, η παραγωγή βρίσκεται στο στάδιο της επιμέλειας του σεναρίου και είναι άνγωστο το πότε θα προβληθεί στο Netflix.

Στη σειρά πρωταγωνιστεί η Κρίστεν Μπελ και ο Άνταμ Μπρόντι.Το «Nobody Wants This βρίσκεται στην κορυφή του Top 10 του αγγλόφωνου τηλεοπτικού chart του Netflix από την έναρξη της προβολής του. Άνοιξε στη δεύτερη θέση τις πρώτες ημέρες διάθεσής του, συγκεντρώνοντας 10,3 εκατομμύρια προβολές. Το Netflix ορίζει την προβολή ως το πηλίκο των συνολικών ωρών προβολής προς τη συνολική διάρκεια. Η σειρά ανέβηκε στο νούμερο ένα την πρώτη πλήρη εβδομάδα διαθεσιμότητάς της με 15,9 εκατομμύρια προβολές, ρίχνοντας το «Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story» από την πρώτη θέση.