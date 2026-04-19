Η Σαρλίζ Θερόν μιλά ανοιχτά για τη νύχτα που η μητέρα της πυροβόλησε και σκότωσε τον πατέρα της

Η Σαρλίζ Θερόν μίλησε ανοιχτά για τη νύχτα που η μητέρα της πυροβόλησε και σκότωσε τον πατέρα της, όταν εκείνη ήταν έφηβη.

Σε συνέντευξή της στο New York Times Magazine, που δημοσιεύθηκε το Σάββατο 18 Απριλίου, η 50χρονη ηθοποιός περιέγραψε το τραυματικό περιστατικό και εξήγησε γιατί σήμερα δεν την «στοιχειώνει».

Η Θερόν ανέφερε ότι ο πατέρας της, Τσαρλς Θερόν, υπό την επήρεια αλκοόλ, απείλησε την ίδια και τη μητέρα της, στο σπίτι τους στη Νότια Αφρική το 1991, όταν εκείνη ήταν 15 ετών. Όπως είπε, το επεισόδιο ξεκίνησε όταν εκείνος εξοργίστηκε επειδή μπήκε στο σπίτι του θείου της χωρίς να τον χαιρετήσει. Ο πατέρας της βρισκόταν στο σπίτι και έπινε με τον αδελφό του.

«Είχα πολύ μεγάλη ανάγκη να πάω τουαλέτα. Έτσι, έτρεξα μέσα στο σπίτι για να πάω στην τουαλέτα, και εκείνος το θεώρησε αγένεια εκ μέρους μου, επειδή δεν σταμάτησα να χαιρετήσω όλους», εξήγησε η Σαρλίζ. «Είναι πολύ σημαντικόw στη Νότια Αφρική ο σεβασμός που πρέπει να δείχνεις στους μεγαλύτερους. Και εκείνος είχε φτάσει σε σημείο που απλώς ξέφυγε από τον έλεγχο. Λέγοντας: "Γιατί δεν σταμάτησες; Ποια νομίζεις ότι είσαι;"»

«Εκείνο το βράδυ ήξερα ότι κάτι κακό θα συμβεί»

Αργότερα η ηθοποιός και η μητέρα της επέστρεψαν στη συνέχεια στο σπίτι. Τότε η Θερόν είπε στη μητέρα της: «Νομίζω ότι πρέπει να χωρίσεις μαζί του», καθώς αυτό ήταν το τελευταίο από μια σειρά περιστατικών που αφορούσαν τον πατέρα της. «Φεύγοντας από εκείνο το σπίτι, ήξερα ότι κάτι είχε αλλάξει. Και εκείνη το ήξερε», εξήγησε.

Εκείνο το βράδυ, η Θερόν ζήτησε από τη μητέρα της να πει ότι κοιμόταν, για να αποφύγει μια αντιπαράθεση με τον πατέρα της όταν θα επέστρεφε στο σπίτι.

«Πήγα στο δωμάτιό μου, έσβησα τα φώτα και φοβήθηκα», περιέγραψε. «Το παράθυρό μου έβλεπε προς την είσοδο του σπιτιού και μπορούσα να καταλάβω πόσο θυμωμένος, απογοητευμένος ή δυσαρεστημένος ήταν από τον τρόπο που οδηγούσε. Ο τρόπος με τον οποίο μπήκε στο οικόπεδο εκείνο το βράδυ, δεν μπορώ να σας τον περιγράψω. Απλώς ήξερα ότι κάτι κακό επρόκειτο να συμβεί.»

Ο πατέρας της τότε «εισέβαλε στο σπίτι» πυροβολώντας τις ατσάλινες πόρτες, κάτι συνηθισμένο στη Νότια Αφρική εκείνη την εποχή, «επειδή σε ένα τέτοιο κλίμα βίας ζούσαμε», είπε η Σαρλίζ, εξηγώντας: «Η χώρα μας βρισκόταν στο χείλος του εμφυλίου πολέμου».

«Θα σας σκοτώσω»

«Πυροβόλησε τις ατσάλινες πόρτες για να μπει, καθιστώντας απολύτως σαφές ότι σκόπευε να μας σκοτώσει. Μαζί του ήταν και ο αδελφός του», διηγήθηκε. «Ξέραμε ότι η κατάσταση ήταν σοβαρή, και έτσι, μόλις έσπασε την πρώτη πύλη, η μαμά μου έτρεξε στο χρηματοκιβώτιο για να πάρει το όπλο της. Μπήκε στο δωμάτιό μου. Οι δυο μας κρατούσαμε την πόρτα με τα σώματά μας, επειδή δεν είχε κλειδαριά. Και αυτός απλώς έκανε ένα βήμα πίσω και άρχισε να πυροβολεί μέσα από την πόρτα».

«Και το πιο τρελό είναι ότι: ούτε μία σφαίρα δεν μας χτύπησε», συνέχισε. «Είναι παράλογο αν το σκεφτείς έτσι. Αλλά το μήνυμα ήταν πολύ σαφές. Θα σας σκοτώσω απόψε. Νομίζετε ότι δεν μπορώ να μπω από αυτή την πόρτα; Δείτε με. Θα πάω στο χρηματοκιβώτιο. Θα πάρω το κυνηγετικό όπλο.»

«Πήγε προς το χρηματοκιβώτιο, και η μαμά μου άνοιξε την πόρτα ενώ ο αδελφός στεκόταν ακόμα εκεί», είπε η 50χρονη ηθοποιός. «Ο αδελφός έτρεξε στο διάδρομο, και εκείνη πυροβόλησε μια σφαίρα προς το διάδρομο, η οποία αναπήδησε επτά φορές και τον χτύπησε στο χέρι. Είναι πράγματα που δεν μπορείς να εξηγήσεις. Και μετά ακολούθησε τον πατέρα μου, ο οποίος εκείνη τη στιγμή άνοιγε το χρηματοκιβώτιο για να βγάλει κι άλλα όπλα, και τον πυροβόλησε.»

«Αυτά συμβαίνουν σε πολλά σπίτια»

Η Σαρλίζ Θερόν μοιράστηκε ότι ήταν πάντα ειλικρινής για το περιστατικό, επειδή θέλει να βοηθήσει «άλλους ανθρώπους να μην αισθάνονται μόνοι».

«Δυστυχώς, αυτή δεν είναι μια μεμονωμένη ιστορία», δήλωσε στους New York Times. «Αυτά συμβαίνουν σε πολλά σπίτια. Οι γυναίκες υφίστανται μια πολύ, πολύ άδικη μεταχείριση, ακόμη και σε αυτή τη χώρα. Κανείς δεν παίρνει στα σοβαρά την κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Και δεν νομίζω ότι κανείς πήρε στα σοβαρά τη μητέρα μου».

Η ηθοποιός έχει δείξει ιδιαίτερο πάθος στον αγώνα της υπέρ των γυναικών που έχουν βιώσει ενδοοικογενειακή βία.

Το 2020 συνεργάστηκε με την ανθρωπιστική οργάνωση CARE και το Entertainment Industry Foundation για να ξεκινήσει την καμπάνια Together For Her, με στόχο τη διάθεση πόρων και υποστήριξης για την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.

Το 2008 ορίστηκε Αγγελιοφόρος Ειρήνης των Ηνωμένων Εθνών, με στόχο την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών.

«Πιστεύω ότι αυτά τα πράγματα πρέπει να λέγονται, γιατί βοηθούν τους άλλους να μην αισθάνονται μόνοι», δήλωσε η Θερόν στους Times για εκείνη τη νύχτα του 1991. «Δεν γνώριζα ποτέ μια τέτοια ιστορία. Όταν συνέβη σε εμάς, νόμιζα ότι ήμασταν οι μόνοι άνθρωποι. Πλέον δεν με στοιχειώνουν αυτά τα πράγματα».