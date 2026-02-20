Σαρλίζ Θερόν: Η καταγγελία για κακοποιητική συμπεριφορά που βίωσε - «Δεν αισθανόμουν άνθρωπος»

Για την κακοποιητική συμπεριφορά που βίωσε στα πρώτα της βήματα ως μοντέλο, και για ένα περιστατικό λεκτικής κακοποίησης το οποίο, όπως λέει, συνέβη πρόσφατα, μίλησε ανοιχτά η Σαρλίζ Θερόν.

Στη συνέντευξή της στο AnOther Magazine (τεύχος Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026), η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός περιγράφει εμπειρίες που σήμερα «δεν θα περνούσαν απαρατήρητες και χωρίς να υπάρξει αντίδραση».

Μεταξύ άλλων, η Σαρλίζ Θερόν στάθηκε σε μία φωτογράφηση διάρκειας 15 ωρών όπου, όπως λέει, φωτογράφος τής φώναζε ασταμάτητα και την εξευτέλιζε λεκτικά: «Δεν ένιωθα άνθρωπος» περιγράφει.

Σαρλίζ Θερόν: Το πρόσφατο περιστατικό με φωτογράφο

Το πιο ανησυχητικό, ωστόσο, είναι ότι παρόμοια κακοποιητική συμπεριφορά, σύμφωνα με την ίδια, βίωσε και πριν λίγο καιρό: «Πρόσφατα δούλεψα με φωτογράφο που περπατούσε επιθετικά προς το μέρος μου και με έπιανε για να μου δέσει το πουκάμισο. Έπρεπε να πω κάτι», δηλώνει.

Η Θερόν σημειώνει ότι η πρόοδος για τις γυναίκες στον χώρο είναι «αυξητική αλλά αποσπασματική»: «Τέσσερα βήματα μπροστά και είκοσι πίσω». Περιγράφει ένα Χόλιγουντ των ‘90s όπου οι γυναίκες έπρεπε να «στριμωχτούν» -με τα έμφυλα πρότυπα της εποχής- για να χωρέσουν, συχνά περιοριζόμενες στον ρόλο της «σέξι παρουσίας». Όπως λέει, η επιβίωση απαιτούσε στρατηγική: να αποδείξεις ότι «υπάρχει κάτι περισσότερο».

Η ηθοποιός συνδέει αυτές τις εμπειρίες με την απόφασή της να περάσει και στην παραγωγή, διεκδικώντας, όπως λέει, «λίγο έλεγχο πάνω στη δική της μοίρα».

«Σκέφτομαι στιγμές που είχα σε πλατό ή με σκηνοθέτες ή σε οντισιόν, πράγματα που σήμερα δεν θα μπορούσαν να συμβούν. Και πριν από αυτό, ως μοντέλο. Έλεγα στις κόρες μου τις προάλλες για μια δουλειά που είχα, θυμάμαι αυτόν τον φωτογράφο να μου φωνάζει, να με κακοποιεί λεκτικά για περίπου 15 ώρες σε μια φωτογράφιση και απλώς να μην αισθάνομαι άνθρωπος», εξομολογήθηκε.

Με πληροφορίες από AnOther Magazine