Eurovision 2026 - Α' Ημιτελικός: Οι LELEK εντυπωσίασαν με την ethno pop εμφάνιση και το «Andromeda»

Η Κροατία, ένα από τα μεγάλα φαβορί της Eurovision 2026, εμφανίστηκε τρίτη στη σκηνή του Α’ Ημιτελικού στη Βιέννη.
Η εμφάνιση του συγκροτήματος LELEK συγκεκριμένα, σηματοδότησε μία από τις πρώτες μεγάλες στιγμές των φετινών φαβορί στη Eurovision 2026.
Οι LELEK με το «Andromeda» τράβηξαν από νωρίς την προσοχή κοινού και στοιχηματικών προβλέψεων, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που έχει χτίσει η συμμετοχή πριν ακόμη φτάσει στη ζωντανή σκηνή.
Στη σκηνή, οι LELEK παρουσίασαν μια ατμοσφαιρική και δυναμική εμφάνιση με έντονα οπτικά εφέ και ethno-pop χαρακτήρα, που ξεχώρισε από τις υπόλοιπες συμμετοχές και ενίσχυσε το μυσταγωγικό ύφος του «Andromeda».
Το συγκρότημα συνδυάζει στοιχεία της σλαβικής λαϊκής παράδοσης με σύγχρονη pop παραγωγή, προβάλλοντας έντονα την πολιτιστική του ταυτότητα μέσα από μια μοντέρνα και προσεγμένη αισθητική.
Μάλιστα, δεν είναι λίγοι οι φαν που θεωρούν ότι οι LELEK καταφέρνουν να συνδυάζουν με επιτυχία την παράδοση με έναν σύγχρονο ευρωπαϊκό ήχο που ξεχωρίζει στη φετινή Eurovision.
Eurovision 2026: Οι χώρες που διαγωνίζονται στον Α' Ημιτελικό
- Μολδαβία: Satoshi – Viva, Moldova!
- Σουηδία: FELICIA – My System
- Κροατία: LELEK – Andromeda
- Ελλάδα: Akylas – Ferto
- Πορτογαλία: Bandidos do Cante – Rosa
- Γεωργία: Bzikebi – On Replay
- Ιταλία: Sal Da Vinci – Per Sempre Sì
- Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin
- Μαυροβούνιο: Tamara Živković – Nova Zora
- Εσθονία: Vanilla Ninja – Too Epic To Be True
- Ισραήλ: Noam Bettan – Michelle
- *Γερμανία: Sarah Engels – Fire
- Βέλγιο: ESSYLA – Dancing on the Ice
- Λιθουανία: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más
- Άγιος Μαρίνος: SENHIT – Superstar
- Πολωνία: ALICJA – Pray
- Σερβία: LAVINA – Kraj Mene