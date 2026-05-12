TV & MEDIA
TV & Media /

Eurovision 2026 - Α' Ημιτελικός: Οι LELEK εντυπωσίασαν με την ethno pop εμφάνιση και το «Andromeda»

Το «Andromeda» συγκαταλέγεται ήδη ανάμεσα στα τραγούδια που κινούνται καλά στα στοιχήματα, με πολλούς να θεωρούν ότι οι LELEK έχουν καταφέρει να συνδυάσουν με επιτυχία την παράδοση με έναν σύγχρονο ευρωπαϊκό ήχο

Eurovision 2026 - Α' Ημιτελικός: Οι LELEK εντυπωσίασαν με την ethno pop εμφάνιση και το «Andromeda» Facebook Twitter
Φωτ. Eurovision 2026
The LiFO team
The LiFO team
0

Η Κροατία, ένα από τα μεγάλα φαβορί της Eurovision 2026, εμφανίστηκε τρίτη στη σκηνή του Α’ Ημιτελικού στη Βιέννη.

Η εμφάνιση του συγκροτήματος LELEK συγκεκριμένα, σηματοδότησε μία από τις πρώτες μεγάλες στιγμές των φετινών φαβορί στη Eurovision 2026.

Οι LELEK με το «Andromeda» τράβηξαν από νωρίς την προσοχή κοινού και στοιχηματικών προβλέψεων, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που έχει χτίσει η συμμετοχή πριν ακόμη φτάσει στη ζωντανή σκηνή.

Στη σκηνή, οι LELEK παρουσίασαν μια ατμοσφαιρική και δυναμική εμφάνιση με έντονα οπτικά εφέ και ethno-pop χαρακτήρα, που ξεχώρισε από τις υπόλοιπες συμμετοχές και ενίσχυσε το μυσταγωγικό ύφος του «Andromeda».

Το συγκρότημα συνδυάζει στοιχεία της σλαβικής λαϊκής παράδοσης με σύγχρονη pop παραγωγή, προβάλλοντας έντονα την πολιτιστική του ταυτότητα μέσα από μια μοντέρνα και προσεγμένη αισθητική.

Μάλιστα, δεν είναι λίγοι οι φαν που θεωρούν ότι οι LELEK καταφέρνουν να συνδυάζουν με επιτυχία την παράδοση με έναν σύγχρονο ευρωπαϊκό ήχο που ξεχωρίζει στη φετινή Eurovision.

Eurovision 2026: Οι χώρες που διαγωνίζονται στον Α' Ημιτελικό

  • Μολδαβία: Satoshi – Viva, Moldova!
  • Σουηδία: FELICIA – My System
  • Κροατία: LELEK – Andromeda
  • Ελλάδα: Akylas – Ferto
  • Πορτογαλία: Bandidos do Cante – Rosa
  • Γεωργία: Bzikebi – On Replay
  • Ιταλία: Sal Da Vinci – Per Sempre Sì
  • Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin
  • Μαυροβούνιο: Tamara Živković – Nova Zora
  • Εσθονία: Vanilla Ninja – Too Epic To Be True
  • Ισραήλ: Noam Bettan – Michelle
  • *Γερμανία: Sarah Engels – Fire
  • Βέλγιο: ESSYLA – Dancing on the Ice
  • Λιθουανία: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más
  • Άγιος Μαρίνος: SENHIT – Superstar
  • Πολωνία: ALICJA – Pray
  • Σερβία: LAVINA – Kraj Mene
TV & Media

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Οι παρουσιαστές του late night μαζεύτηκαν γύρω από τον Στίβεν Κόλμπερτ πριν σβήσει το Late Show

TV & Media / Ο Τζίμι Κίμελ, ο Τζίμι Φάλον, ο Τζον Όλιβερ και ο Σεθ Μάιερς βρέθηκαν στο πλατό του Στίβεν Κόλμπερτ λίγο πριν από το τελευταίο Late Show

Λίγο πριν πέσει η αυλαία για το Late Show, το Strike Force Five ξαναβρέθηκε στο πλατό και μετέτρεψε το αντίο του Κόλμπερτ σε σχόλιο για την κρίση του late night, το YouTube, τα τηλεοπτικά δίκτυα και τον πιο εμμονικό τηλεθεατή τους: τον Ντόναλντ Τραμπ.
THE LIFO TEAM
Το Euphoria μπήκε στο OnlyFans και οι πραγματικές δημιουργοί αντιδρούν

TV & Media / Το Euphoria μπήκε στο OnlyFans και οι πραγματικές δημιουργοί αντιδρούν

Στην τρίτη σεζόν του Euphoria, η Κάσι της Σίντνεϊ Σουίνι ξεκινά λογαριασμό στο OnlyFans για να χρηματοδοτήσει τον γάμο της με τον Νέιτ. Δημιουργοί που εργάζονται πραγματικά στην πλατφόρμα κατηγορούν τώρα τη σειρά του HBO ότι παρουσιάζει την εργασία στο σεξ σαν καρικατούρα, αναπαράγοντας στερεότυπα που οι ίδιες προσπαθούν εδώ και χρόνια να πολεμήσουν.
THE LIFO TEAM
Το Adolescence σάρωσε τα BAFTA και έγινε η τηλεοπτική ιστορία της χρονιάς

TV & Media / Το Adolescence σάρωσε τα BAFTA και έγινε η τηλεοπτική ιστορία της χρονιάς

Το Adolescence ήταν ο μεγάλος νικητής των BAFTA TV Awards, κερδίζοντας τέσσερα βραβεία και σπάζοντας το ρεκόρ για τις περισσότερες νίκες σε μία τελετή. Ο Στίβεν Γκράχαμ τιμήθηκε με το βραβείο Α' Ανδρικού Ρόλου, ενώ ο 16χρονος Όουεν Κούπερ έγινε ο νεότερος νικητής στην κατηγορία Β' Ανδρικού Ρόλου.
THE LIFO TEAM
EUROVISION ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ AKYLAS ΣΑΚΗΣ

TV & Media / Eurovision: Οι υψηλότερες θέσεις που έχει κατακτήσει η Ελλάδα

Με τραγούδια που συνδύασαν την παράδοση με τις διεθνείς τάσεις, η Ελλάδα πέτυχε πολλές διακρίσεις - Φέτος, όλα δείχνουν ότι ο Akylas έρχεται να προσθέσει ακόμη μία σημαντική στιγμή, με τις προβλέψεις να τον θέλουν ανάμεσα στα μεγάλα φαβορί για την κορυφή
THE LIFO TEAM
 
 