Eurovision 2026: Απόψε ο α' ημιτελικός - Τι ώρα ξεκινά, σε ποια θέση εμφανίζεται ο Akylas

Ο 70ς διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision ξεκινά απόψε, Τρίτη 12/5, στις 10 το βράδυ, με τον πρώτο ημιτελικό, στον οποίο ο Akylas διαγωνίζεται τέταρτος στη σειρά με το «Ferto».

Χθες Δευτέρα (11/5) πραγματοποιήθηκε η τελική πρόβα, με την ελληνική συμμετοχή, όπως αναμενόταν, να αφήνει τις καλύτερες εντυπώσεις και τους συντελεστές ικανοποιημένους, να προετοιμάζονται για τη μεγάλη βραδιά.

Ο Akylas ξεδίπλωσε επί σκηνής την ιστορία του με την αισθητική του video game. Τα visuals και τα ρεαλιστικά props σε συνδυασμό με το πορτοκαλί και το μαύρο χρώμα αποτυπώνουν τη διαδρομή του ήρωα της ιστορίας από την έλλειψη στην επιτυχία.

Eurovision 2026: Φαβορί ο Akylas

Πρόκειται για την πρώτη φορά που αποκαλύφθηκε ολοκληρωμένη η σκηνική παρουσία της Ελλάδας, με τη διαδικασία να είναι ανοιχτή στους δημοσιογράφους, προσφέροντας μια πλήρη εικόνα για το τι πρόκειται να παρακολουθήσει το κοινό.

Λίγες ώρες μόνο απομένουν μέχρι τον πρώτο ημιτελικό, με τον Akyla να κερδίζει έδαφος σε κάθε του εμφάνιση και το «Ferto» να συγκαταλέγεται ανάμεσα στα φαβορί της φετινής διοργάνωσης.

Η ελληνική συμμετοχή ανεβαίνει φέτος νωρίς στη σκηνή, με τον Akyla να εμφανίζεται στην 4η θέση.

Ο πρώτος ημιτελικός θα μεταδοθεί στις 10 το βράδυ απευθείας από την ΕΡΤ1, ραδιοφωνικά από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103 7, το διεθνές κανάλι Κόσμος, τη Φωνή της Ελλάδας, καθώς και με υπηρεσίες προσβασιμότητας με πλήρη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική και χωρίς διακοπές για διαφημίσεις μέσα από το Eurovision Fan του Netflix.

Στο «τιμόνι» της παρουσίασης θα βρίσκονται οι έμπειροι Μαρία Κοζάκου και Γιώργος Καπουτζίδης.

Eurovision 2026: Ποιες χώρες συμμετέχουν στον α' και ποιες στον β' ημιτελικό

Στον α' ημιτελικό διαγωνίζονται με σειρά εμφάνισης οι Μολδαβία, Σουηδία, Κροατία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Γεωργία, Ιταλία, Φινλανδία, Μαυροβούνιο, Εσθονία, Ισραήλ, Γερμανία, Βέλγιο, Λιθουανία, Άγιος Μαρίνος, Πολωνία, Σερβία.

Στον β' ημιτελικό, την Πέμπτη 14 Μαΐου στις 22:00, συμμετέχουν με σειρά εμφάνισης οι εξής χώρες: Βουλγαρία, Αζερμπαϊτζάν, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Τσεχία, Γαλλία, Αρμενία, Ελβετία, Κύπρος, Αυστρία, Λετονία, Δανία, Αυστραλία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αλβανία, Μάλτα, Νορβηγία.

Ακολουθεί η σειρά εμφάνισης των χωρών στους δύο Ημιτελικούς της Eurovision 2026 (με αστερίσκο σημειώνονται οι χώρες που διαγωνίζονται απευθείας στον Τελικό):

Πρώτος Ημιτελικός – Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Μολδαβία: Satoshi – Viva, Moldova!

Σουηδία: FELICIA – My System

Κροατία: LELEK – Andromeda

Ελλάδα: Akylas – Ferto

Πορτογαλία: Bandidos do Cante – Rosa

Γεωργία: Bzikebi – On Replay

*Ιταλία: Sal Da Vinci – Per Sempre Sì

Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin

Μαυροβούνιο: Tamara Živković – Nova Zora

Εσθονία: Vanilla Ninja – Too Epic To Be True

Ισραήλ: Noam Bettan – Michelle

*Γερμανία: Sarah Engels – Fire

Βέλγιο: ESSYLA – Dancing on the Ice

Λιθουανία: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más

Άγιος Μαρίνος: SENHIT – Superstar

Πολωνία: ALICJA – Pray

Σερβία: LAVINA – Kraj Mene

Δεύτερος Ημιτελικός – Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Βουλγαρία: DARA – Bangaranga

Αζερμπαϊτζάν: JIVA – Just Go

Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu – Choke Me

Λουξεμβούργο: Eva Marija – Mother Nature

Τσεχία: Daniel Zizka – CROSSROADS

*Γαλλία: Monroe – Regarde !

Αρμενία: SIMÓN – Paloma Rumba

Ελβετία: Veronica Fusaro – Alice

Κύπρος: Antigoni – JALLA

*Αυστρία: COSMÓ – Tanzschein

Λετονία: Atvara – Ēnā

Δανία: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem

Αυστραλία: Delta Goodrem – Eclipse

Ουκρανία: LELÉKA – Ridnym

*Ηνωμένο Βασίλειο: LOOK MUM NO COMPUTER – Eins, Zwei, Drei

Αλβανία: Alis – Nân

Μάλτα: AIDAN – Bella

Νορβηγία: JONAS LOVV – YA YA YA

Με πληροφορίες από ΕΡΤ